HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Lamine Yamal es el jugador que más insultos recibe en España, revela informe: supera a Vinícius Jr. por más del doble

De acuerdo con el diario El País, la estrella del FC Barcelona concentró el grueso de comentarios discriminatorios en redes sociales durante la última temporada de LaLiga.

A sus 18 años, Lamine Yamal está considerado como el futbolista con mayor proyección en el fútbol español. Foto: FC Barcelona
A sus 18 años, Lamine Yamal está considerado como el futbolista con mayor proyección en el fútbol español. Foto: FC Barcelona

El joven futbolista Lamine Yamal, una de las máximas figuras en el actual plantel del FC Barcelona, es el jugador que más insultos recibe en el fútbol español. Así lo reveló el diario El País, que publicó los resultados del análisis realizado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) durante la última temporada de LaLiga.

Según refiere el conocido medio, el informe arrojó que Yamal recibió un 60% de los más de 33.000 mensajes y/o publicaciones en redes sociales calificados como "discursos de odio". En comparación, el segundo futbolista más afectado por esta situación, Vinícius Jr., concentró el 29% de este tipo de contenido.

PUEDES VER: Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

lr.pe

¿Quiénes son los jugadores de LaLiga que reciben más insultos?

Por detrás de Yamal y 'Vini', otras figuras conocidas de LaLiga como Kylian Mbappé, Alejandro Balde, Brahim Díaz e Iñaki Williams también son blanco de los ataques en línea, aunque en una proporción significativamente menor a la de los dos primeros.

  • Lamine Yamal (Barcelona): 60%
  • Vinícius Jr. (Real Madrid): 29%
  • Kylian Mbappé (Real Madrid): 3%
  • Alejandro Balde (Barcelona): 2%
  • Brahim Díaz (Real Madrid): 2%
  • Iñaki Williams (Athletic Club): 2%.
De esta lista, Iñaki Williams es el único que no juega en Real Madrid o Barcelona. Foto: El País

De esta lista, Iñaki Williams es el único que no juega en Real Madrid o Barcelona. Foto: El País

El análisis indica que, más allá de factores deportivos, los estereotipos asociados a las características biológicas o nacionalidad de los futbolistas en cuestión son los que propician las conductas discriminatorias de los internautas.

"Este hecho evidencia cómo el ámbito deportivo puede reflejar y reproducir dinámicas de discriminación, vinculadas también a la religión y la construcción social de identidades culturales", menciona el documento del Oberaxe.

PUEDES VER: Lionel Messi llegó a las 400 asistencias como jugador profesional: es el primero de la historia en lograrlo

lr.pe

Clásico Real Madrid - Barcelona afectado por discursos de odio

El informe también señala que la actividad discriminatoria "muestra picos significativos en fechas vinculadas a encuentros deportivos de alta relevancia competitiva", por ejemplo, el clásico entre el Real Madrid y Barcelona del 26 octubre del 2024.

Según las investigadoras de la entidad, en los dos días siguientes a dicho encuentro se registraron cerca de 6.500 mensajes de odio dirigidos principalmente a Lamine Yamal, Raphinha y Ansu Fati, así como "una elevada hostilidad" hacia Vinícius Jr.

En los últimos años, ha sido justamente el brasileño quien ha puesto sobre el tapete el problema del racismo en el fútbol español al denunciar múltiples ataques en su contra. Sus reclamos han tenido como consecuencia que las autoridades de LaLiga apliquen medidas disuasivas contra los infractores, como la prohibición de por vida para ingresar a estadios de fútbol, un uno de sus muchos esfuerzos por erradicar este flagelo.

Notas relacionadas
Lamine Yamal anuncia el fin de su relación con Nicki Nicole y se defiende de acusaciones: "No fui infiel"

Lamine Yamal anuncia el fin de su relación con Nicki Nicole y se defiende de acusaciones: "No fui infiel"

LEER MÁS
Lamine Yamal compró mansión de 11 millones de euros que pertenecía a Shakira y Gerard Piqué

Lamine Yamal compró mansión de 11 millones de euros que pertenecía a Shakira y Gerard Piqué

LEER MÁS
Vinicius Jr. y Lamine Yamal protagonizan tenso momento al finalizar el Real Madrid vs Barcelona: “Hablas mucho”

Vinicius Jr. y Lamine Yamal protagonizan tenso momento al finalizar el Real Madrid vs Barcelona: “Hablas mucho”

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

LEER MÁS
VER Universitario vs Alianza Lima HOY: transmisión de la final del Torneo Clausura en la Liga Femenina

VER Universitario vs Alianza Lima HOY: transmisión de la final del Torneo Clausura en la Liga Femenina

LEER MÁS
¿Cómo se define el descenso en la Liga 1? Los clubes involucrados y el partido suspendido de Ayacucho FC que puede cambiarlo todo

¿Cómo se define el descenso en la Liga 1? Los clubes involucrados y el partido suspendido de Ayacucho FC que puede cambiarlo todo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Deportes

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Selección peruana: los 28 convocados por Manuel Barreto para afrontar la gira por Rusia

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025