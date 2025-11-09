A sus 18 años, Lamine Yamal está considerado como el futbolista con mayor proyección en el fútbol español. Foto: FC Barcelona

A sus 18 años, Lamine Yamal está considerado como el futbolista con mayor proyección en el fútbol español. Foto: FC Barcelona

El joven futbolista Lamine Yamal, una de las máximas figuras en el actual plantel del FC Barcelona, es el jugador que más insultos recibe en el fútbol español. Así lo reveló el diario El País, que publicó los resultados del análisis realizado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) durante la última temporada de LaLiga.

Según refiere el conocido medio, el informe arrojó que Yamal recibió un 60% de los más de 33.000 mensajes y/o publicaciones en redes sociales calificados como "discursos de odio". En comparación, el segundo futbolista más afectado por esta situación, Vinícius Jr., concentró el 29% de este tipo de contenido.

¿Quiénes son los jugadores de LaLiga que reciben más insultos?

Por detrás de Yamal y 'Vini', otras figuras conocidas de LaLiga como Kylian Mbappé, Alejandro Balde, Brahim Díaz e Iñaki Williams también son blanco de los ataques en línea, aunque en una proporción significativamente menor a la de los dos primeros.

Lamine Yamal (Barcelona): 60%

Vinícius Jr. (Real Madrid): 29%

Kylian Mbappé (Real Madrid): 3%

Alejandro Balde (Barcelona): 2%

Brahim Díaz (Real Madrid): 2%

Iñaki Williams (Athletic Club): 2%.

De esta lista, Iñaki Williams es el único que no juega en Real Madrid o Barcelona. Foto: El País

El análisis indica que, más allá de factores deportivos, los estereotipos asociados a las características biológicas o nacionalidad de los futbolistas en cuestión son los que propician las conductas discriminatorias de los internautas.

"Este hecho evidencia cómo el ámbito deportivo puede reflejar y reproducir dinámicas de discriminación, vinculadas también a la religión y la construcción social de identidades culturales", menciona el documento del Oberaxe.

Clásico Real Madrid - Barcelona afectado por discursos de odio

El informe también señala que la actividad discriminatoria "muestra picos significativos en fechas vinculadas a encuentros deportivos de alta relevancia competitiva", por ejemplo, el clásico entre el Real Madrid y Barcelona del 26 octubre del 2024.

Según las investigadoras de la entidad, en los dos días siguientes a dicho encuentro se registraron cerca de 6.500 mensajes de odio dirigidos principalmente a Lamine Yamal, Raphinha y Ansu Fati, así como "una elevada hostilidad" hacia Vinícius Jr.

En los últimos años, ha sido justamente el brasileño quien ha puesto sobre el tapete el problema del racismo en el fútbol español al denunciar múltiples ataques en su contra. Sus reclamos han tenido como consecuencia que las autoridades de LaLiga apliquen medidas disuasivas contra los infractores, como la prohibición de por vida para ingresar a estadios de fútbol, un uno de sus muchos esfuerzos por erradicar este flagelo.