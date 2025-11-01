Lamine Yamal anuncia el fin de su relación con Nicki Nicole y niega traición: "No fui infiel"

Lamine Yamal se ha convertido en una de las figuras más importantes del fútbol gracias a sus buenas actuaciones con la camiseta del Barcelona. Sin embargo, el jugador español no solo llama la atención de sus seguidores con su desempeño, su relación amorosa con la cantante Nicki Nicole causó un gran revuelo en los medios.

A pesar de que ambos personajes se mostraron juntos en varios lugares, en las últimas horas se pudo conocer que dicho romance llegó a su fin. El anuncio lo realizó el joven talento de 18 años a través de una anuncio en el programa 'D Corazón de Televisión Española'.

Lamine Yamal termina su relación con Nicki Nicole

En medio de los rumores sobre una supuesta infidelidad, el extremo del Barcelona y la selección española brindó sus descargos y negó que haya existido algún tipo de traición.

"Nicki y yo ya no estamos juntos. No hubo infidelidad, simplemente nos separamos, eso es todo. Todo lo que se está diciendo no tiene nada que ver con nosotros. No fui infiel y no tuve una relación con nadie más", manifestó en el citado programa.

La relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal se hizo pública en agosto del presente año. Durante estos meses la artista argentina fue captado junto al delantero en diversas actividades deportivas.

¿Cuándo juega Lamine Yamal?

El próximo partido de Lamine Yamal será este domingo 2 de noviembre. Barcelona se enfrentará a Elche por la fecha 11 de Laliga de España. Los dirigidos por Hansi Flick buscarán recuperarse de la dura derrota que sufrieron en el clásico contra Real Madrid.