FC Barcelona vs Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga española: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

FC Barcelona se enfrentará a Celta de Vigo por la fecha 12 de LaLiga. Foto: composición LR

FC Barcelona se enfrentará a Celta de Vigo por la fecha 12 de LaLiga. Foto: composición LR

FC Barcelona vs Celta de Vigo EN VIVO y DIRECTO por LaLiga se jugará este domingo 9 de noviembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Podrás seguir el encuentro por la señal de ESPN y vía streaming por Disney+. Además, tendrás la cobertura minuto a minuto aquí, en La República Deportes. El partido se disputará en el Estadio Abanca Balaídos.

Este duelo promete ser interesante, ya que los dirigidos por Hansi Flick necesitan ganar para acercarse al Real Madrid, que lidera con 30 puntos, mientras que el conjunto blaugrana cuenta con 25. Barcelona llega tras empatar 3-3 ante Brujas por la Champions League, mostrando un rendimiento irregular que podría influir en el ánimo del equipo para este compromiso.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs Celta de Vigo por LaLiga?

El partido entre FC Barcelona y Celta de Vigo comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana); sin embargo, si te encuentras en otro país, aquí te dejamos los horarios correspondientes según tu región.

Perú: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Colombia: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Ecuador: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Bolivia: 4.00 p. m.

4.00 p. m. Venezuela: 4.00 p. m.

4.00 p. m. Chile: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Paraguay: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Argentina: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Uruguay: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Brasil: 5.00 p. m.

¿Dónde ver FC Barcelona contra Celta de Vigo?

El partido entre Barcelona y Celta será transmitido en exclusiva por ESPN para toda Latinoamérica, disponible en Movistar TV y Claro TV, así como en el servicio de streaming de Disney+. En España, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de Movistar LaLiga. Además, tendrás la opción de seguir aquí en La República Deportes el minuto a minuto.

¿Cuándo juega FC Barcelona vs Celta de Vigo?

El encuentro se llevará a cabo este domingo 9 de noviembre en el estadio Abanca Balaídos, ubicado en Vigo, el cual tiene una capacidad para 24.870 espectadores.