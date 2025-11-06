HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Sporting Cristal vs Cienciano por el Torneo Clausura 2025: hora y canales para ver el partido por la fecha 18

El elenco rimense, favorito para el encuentro, busca asegurar su clasificación a las semifinales y mantener su distancia de Melgar en la tabla acumulada.

Sporting Cristal choca ante Cienciano por el Torneo Clausura. Créditos: Betsabet
Sporting Cristal choca ante Cienciano por el Torneo Clausura. Créditos: Betsabet

Sporting Cristal se enfrentará a Cienciano, este viernes a las 3:15 pm, por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025. El cuadro del Rímac parte ligeramente como favorito e intentará cerrar de la mejor manera el campeonato. El canal encargado de la transmisión será L1 MAX y Liga 1 Play.

Los rimenses, con 57 puntos, ocupan actualmente el cuarto lugar en la tabla acumulada, aunque no tienen opciones de ascender, deben mantener su distancia de Melgar. Si logran mantener su posición, los celestes asegurarían su clasificación a las semifinales para pelear por el 'boleto' a la ronda previa de la Copa Libertadores 2026 y los cupos directos a la fase de grupos.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano por el Torneo Clausura?

El emocionante encuentro correspondiente a la fecha 18 entre los equipos de Lima y Cusco se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre, a las 03:15 p. m., en el estadio Alberto Gallardo. Este partido corresponde a la fecha 18 del Torneo Clausura. La República Deportes te juega los horarios oficiales

  • Colombia, Ecuador y Perú: 3:15 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 4:15 p.m.
  • Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: 5:15 p.m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cienciano por el Torneo Clausura?

El partido entre Sporting Cristal y Cienciano se transmitirá en vivo por la señal de L1 Max. Además, los aficionados podrán disfrutar del encuentro a través de las plataformas digitales L1 MAX, Fanatiz, DGO y Zapping.

Posibles alineaciones para el partido entre Sporting Cristal vs Cienciano

  • Sporting Cristal : Enríquez; Araujo, Abram, Lutiger; Castro, Yotún, Pretell, Távara; González; Wisdom, Ávila.
  • Cienciano : Bolado; Galeano, Amondaraín, Valoyes; Neira, Torrejón, Arias, González; Da Silva, Hohberg. Garcés.

Historial entre Sporting Cristal vs Cienciano

  • 2025: Cienciano 1-1 Sporting Cristal
  • 2024: Sporting Cristal 5-1 Cienciano
  • 2024: Sporting Cristal 1-2 Cienciano
  • 2024: Cienciano 2-2 Sporting Cristal
  • 2023: Cienciano 1-0 Sporting Cristal.

Apuestas y pronósticos de Sporting Cristal vs Cienciano

En el ámbito de las apuestas, Sporting Cristal se posiciona como el claro favorito para su próximo encuentro, con una cuota promedio de 1.50. Por su parte, la victoria de Cienciano ofrece una cuota de 5.75, mientras que el empate se valora en 4.20. Estas cifras sugieren que las probabilidades de triunfo para los rimenses se sitúan en torno al 62%, mientras que el empate se aproxima al 22% y la victoria del equipo cusqueño apenas alcanza un 16%.

