La frase machista de Ramón Díaz, DT de Inter de Brasil, que generó repudio: "El fútbol es para hombres"

Luego del empate entre Inter de Porto Alegre y Bahía, el entrenador argentino expresó una serie de comentarios machistas en plena conferencia de prensa.

Ramón Díaz llegó al Inter de Brasil tras su breve paso por Olimpia. Foto: captura de SCI

El entrenador argentino Ramón Díaz protagonizó una polémica conferencia de prensa luego del empate 2-2 del Inter de Porto Alegre ante Bahía por la fecha 33 del Brasileirao. El técnico de 66 años evidenció su enojo por el accionar del arbitraje y expresó una condenable frase machista.

"El fútbol es para hombres, no es para meninas (chicas en portugués)", manifestó al inicio de sus descargos, despertando el repudio generalizado en Brasil.

La frase machista de Ramón Díaz que generó repudio en Brasil

El exestratega de Corinthians y la selección paraguaya se ofuscó debido a que el VAR anuló el tanto del colombiano Johan Carbonero en el primer tiempo.

"Tenemos que tener mucho cuidado, voy a hablar con el presidente. No puede ser que en un club tan importante pase lo que pasó hoy, porque fue increíble. El fútbol es para hombres, no es para meninas, es para hombres. En eso tenemos que estar atentos, pero eso lo vamos a tratar de corregir", mencionó.

Los antecedentes machistas de Ramón Díaz

Esta no es la primera vez que el entrenador emite expresiones de corte machista y menosprecia la participación de las mujeres en el fútbol. En el 2024, cuando se encontraba al mando del Vasco da Gama, cuestionó a la árbitra Daiane Muniz, quien esta a cargo del VAR durante el cotejo que perdió su equipo frente a Bragantino.

"Respecto a los árbitros, no podemos hablar mucho porque está el VAR y en el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer, interpretó un penal de otra manera, que el fútbol es diferente. Que el VAR lo tenga que decidir una mujer, me parece y creo que es bastante complicado para ella. Porque el fútbol es tan dinámico..." indicó ante los medios de comunicación.

