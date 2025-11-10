HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      
Deportes

Empresa de Andrés Iniesta desmiente estar vinculada a estafa en Perú: "Confiamos que la justicia aclare esta situación"

A través de un comunicado compartido por la prensa española, la empresa del exvolante del Barcelona negó estar involucrados en una supuesta estafa a varios empresarios peruanos.

Andrés Iniesta fue campeón del mundo con la selección española en el 2010. Foto: AFP
Andrés Iniesta fue campeón del mundo con la selección española en el 2010. Foto: AFP

En las últimas horas, se divulgó que la Fiscalía realiza una investigación en contra del exfutbolista Andrés Iniesta, Paul Valderrama Rubio y Carlos Gómez Pintor por la presunta comisión del delito de estafa agravada. En medio de este panorama, la empresa del exvolante del Barcelona se pronunció y desmiento dicha información.

A través de un comunicado compartido por la prensa española, la compañía del popular 'Cerebro' instó a las autoridades peruanas a aclarar los sucesos.

PUEDES VER: Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: 'Es un chico que nos puede cambiar la vida'

lr.pe

Empresa de Andrés Iniesta desmiente estafa en Perú

"Negamos de forma rotunda las acusaciones publicadas en las últimas horas. Lamentamos que esas informaciones se hayan publicado malintencionadamente con el objetivo de aprovechar la imagen de un personaje público. Confiamos que la justicia peruana aclare muy pronto esta situación. Nos reservamos el derecho a interponer las acciones pertinentes en la defensa de nuestro trabajo y nuestro honor, rogando, además, el máximo rigor en todas las informaciones que se publiquen referentes a este caso", indican.

Fiscalía investiga a Andrés Iniesta por presunta estafa agravada en Perú

De acuerdo a la carpeta fiscal del Ministerio Público, la empresa Gucho Entertainment S.A.C. y varios empresarios peruanos invirtieron alrededor de 600.000 dólares para la realización de una serie de eventos deportivos y artísticos que contaban con el respaldo de NSN Sudamérica (filial de NSN Barcelona, que es propiedad de Andrés Iniesta).

"Los hechos que se detallaran a continuación involucran a Andrés Iniesta, quien es una figura de reconocimiento internacional por sus logros obtenidos en el fútbol profesional como exjugador del Club Barcelona de España y por haber sido excampeón mundial con la selección de España, que valiéndose de este prestigio autorizó y respaldó la fundación de NSN Sudamérica para que actuara como filial de su empresa NSN Barcelona en todo Sudamérica; sin embargo, solo se utilizó este prestigio para captar capital de empresarios peruanos bajo el engaño de que iban a ser invertidos en grandes eventos que se aprobaron en coordinación entre NSN Barcelona y NSN Sudamérica, pero que nunca se llegaron a realizar (...)", se detalla en una parte del documento.

Investigación del Ministerio Público que involucra a Andrés Iniesta. Foto: Difusión

Investigación del Ministerio Público que involucra a Andrés Iniesta. Foto: Difusión

De los cuatro eventos que se mencionan en el informe, solo uno llegó a concretarse y dejó perdidas para los inversionistas. En ese sentido, NSN Sudamérica, no rindió cuenta de los gastos ni se devolvió el capital; además, la empresa se declaró en quiebra en el 2024.

Notas relacionadas
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS
Messi conoce el nuevo Camp Nou e ilusiona a hinchas de Barcelona: "Ojalá pueda volver y no solo para despedirme"

Messi conoce el nuevo Camp Nou e ilusiona a hinchas de Barcelona: "Ojalá pueda volver y no solo para despedirme"

LEER MÁS
FC Barcelona le ganó a Celta de Vigo por LaLiga y se pone a tres puntos del Real Madrid

FC Barcelona le ganó a Celta de Vigo por LaLiga y se pone a tres puntos del Real Madrid

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

LEER MÁS
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS
Luis Ramos explica por qué mando a callar tras anotar gol con América de Cali: “Se viene hablando mucho en mi país”

Luis Ramos explica por qué mando a callar tras anotar gol con América de Cali: “Se viene hablando mucho en mi país”

LEER MÁS
Christian Cueva habría peleado con su compañero: prensa ecuatoriana revela fuerte cruce en pleno partido de Emelec

Christian Cueva habría peleado con su compañero: prensa ecuatoriana revela fuerte cruce en pleno partido de Emelec

LEER MÁS
Canal de TV para ver partido Perú - Rusia por el amistoso internacional de fecha FIFA 2025

Canal de TV para ver partido Perú - Rusia por el amistoso internacional de fecha FIFA 2025

LEER MÁS
DT de Rusia y su 'frío' análisis sobre Manuel Barreto y la selección peruana: "Solo jugaron un partido con este entrenador"

DT de Rusia y su 'frío' análisis sobre Manuel Barreto y la selección peruana: "Solo jugaron un partido con este entrenador"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuánto es la pensión máxima de la ONP en 2025? Beneficiarios pueden solicitar jubilación siguiendo estos pasos

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

Deportes

Venezuela vs Haití EN VIVO por el Mundial sub 17: inicia el segundo tiempo

Canal de TV para ver partido Perú - Rusia por el amistoso internacional de fecha FIFA 2025

Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025