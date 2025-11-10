En las últimas horas, se divulgó que la Fiscalía realiza una investigación en contra del exfutbolista Andrés Iniesta, Paul Valderrama Rubio y Carlos Gómez Pintor por la presunta comisión del delito de estafa agravada. En medio de este panorama, la empresa del exvolante del Barcelona se pronunció y desmiento dicha información.

A través de un comunicado compartido por la prensa española, la compañía del popular 'Cerebro' instó a las autoridades peruanas a aclarar los sucesos.

Empresa de Andrés Iniesta desmiente estafa en Perú

"Negamos de forma rotunda las acusaciones publicadas en las últimas horas. Lamentamos que esas informaciones se hayan publicado malintencionadamente con el objetivo de aprovechar la imagen de un personaje público. Confiamos que la justicia peruana aclare muy pronto esta situación. Nos reservamos el derecho a interponer las acciones pertinentes en la defensa de nuestro trabajo y nuestro honor, rogando, además, el máximo rigor en todas las informaciones que se publiquen referentes a este caso", indican.

Fiscalía investiga a Andrés Iniesta por presunta estafa agravada en Perú

De acuerdo a la carpeta fiscal del Ministerio Público, la empresa Gucho Entertainment S.A.C. y varios empresarios peruanos invirtieron alrededor de 600.000 dólares para la realización de una serie de eventos deportivos y artísticos que contaban con el respaldo de NSN Sudamérica (filial de NSN Barcelona, que es propiedad de Andrés Iniesta).

"Los hechos que se detallaran a continuación involucran a Andrés Iniesta, quien es una figura de reconocimiento internacional por sus logros obtenidos en el fútbol profesional como exjugador del Club Barcelona de España y por haber sido excampeón mundial con la selección de España, que valiéndose de este prestigio autorizó y respaldó la fundación de NSN Sudamérica para que actuara como filial de su empresa NSN Barcelona en todo Sudamérica; sin embargo, solo se utilizó este prestigio para captar capital de empresarios peruanos bajo el engaño de que iban a ser invertidos en grandes eventos que se aprobaron en coordinación entre NSN Barcelona y NSN Sudamérica, pero que nunca se llegaron a realizar (...)", se detalla en una parte del documento.

Investigación del Ministerio Público que involucra a Andrés Iniesta. Foto: Difusión

De los cuatro eventos que se mencionan en el informe, solo uno llegó a concretarse y dejó perdidas para los inversionistas. En ese sentido, NSN Sudamérica, no rindió cuenta de los gastos ni se devolvió el capital; además, la empresa se declaró en quiebra en el 2024.