Brujas de Bélgica le hizo un partidazo al FC Barcelona y estuvo cerca de ganarle. Igualaron 3-3 por Champions League

Un autogol luego de una buena jugada jugada elaborada por Lamine Yamal, le dio el empate al conjunto catalán en el cierre de la jornada 4 de la Champions.

El FC Barcelona casi se va con las manos vacías de Bélgica.
El FC Barcelona casi se va con las manos vacías de Bélgica. | AFP

En un partido lleno de goles y emociones, el Brujas de Bélgica estuvo a poco de llevarse una sorpresiva victoria sobre el FC Barcelona y tuvo que conformarse con un 3-3 en el estadio Jan Breydel por la jornada 4 de la UEFA Champions League.  

El técnico alemán Hansi Flick salió con la urgencia de sumar de a tres y debido a algunos lesionados repitió la alineación que utilizó ante el Elche el último fin de semana por LaLiga. Muy temprano, los locales se encargaron de romper el cero a través de Nicoló Tresoldi (6’), pero el Barza no quería sorpresas y en la siguiente jugada Ferran Torres (8’) colocó la igualdad. Carlos Borges (17’) respondió al gol de los catalanes y nuevamente puso en ventaja al Brujas que hizo trabajar en reiteradas ocasiones al golero Wojciech Szczęsny. El Barcelona tuvo reacción y emparejó el juego con aproximaciones de Jules Koundé, Ferran Torres y el propio Yamal, por lo que mereció mejor suerte e irse al descanso.

En el complemento una jugada ‘maradoniana’ entre Yamal (61’) y Fermín López le dio el 2-2 parcial a los de Flick. El conjunto belga adelantó sus líneas y Borges (63’) registró su doblete y un 3-2 que hasta ese momento era histórico. Pero el peso de la camiseta catalán dio sus frutos por lo que un autogol de Christos Tzolis (77’) decretaría el 3-3 final. Y en la última, el Brujas casi se queda con la victoria, pero el VAR intervino y anuló el tanto de Romeo Vermant (90’ +1) por una falta contra el golero del Barza.

