Deportes

Boca Juniors vs River Plate EN VIVO: alineaciones, horario, canal TV para ver superclásico argentino

Esta nueva edición del superclásico argentino será clave para el futuro de ambos equipos en el Torneo Clausura. Sigue la transmisión del Boca Junior vs River Plate en directo.

Boca Juniors vs River Plate se enfrentarán en la Bombonera por la penúltima fecha del Clausura. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos
Boca Juniors vs River Plate se enfrentarán en la Bombonera por la penúltima fecha del Clausura. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

Boca Juniors vs River Plate en vivo hoy, domingo 9 de noviembre, juegan por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. La transmisión del superclásico de Argentina, que tendrá lugar en la Bombonera a partir de las 2.30 p. m. (hora peruana) y 4.30 p. m. (hora argentina), estará a cargo de la señal de ESPN y la plataforma Disney Plus; asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

El equipo del peruano Luis Advíncula llega a este cotejo luego de registrar 2 triunfos consecutivos y con la gran opción de asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Por su parte, los dirigidos por Marcelo Gallardo son muy cuestionados por el nivel mostrado en sus recientes compromisos y una nueva derrota los complicaría en la tabla anual.

PUEDES VER: Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

lr.pe
El último clásico entre Boca y River terminó con triunfo para los de Gallardo. Foto: AFP

El último clásico entre Boca y River terminó con triunfo para los de Gallardo. Foto: AFP

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs River Plate el superclásico?

El horario del superclásico Boca Juniors vs River Plate está fijado para las 4.30 p. m. (hora de Argentina). Aquí te brindamos la programación del duelo en la región:

  • México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 1.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 2.30 p. m.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 3.30 p. m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 4.30 p. m.
  • España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Boca Juniors vs River Plate EN VIVO?

La transmisión del Boca Juniors vs River Plate estará a cargo de ESPN para todo Perú y algunos países de Sudamérica. En Argentina, podrás seguirlo por ESPN Premium, TNT Sports y DirecTV. Además, la plataforma de streaming Star Plus es una buena alternativa.

  • Argentina: ESPN Premium, TNT Sports y DirecTV
  • Colombia: ESPN 2, Disney Plus
  • Venezuela: ESPN 2, Disney Plus
  • Ecuador: ESPN 2, Disney Plus
  • Perú: ESPN, Disney Plus
  • Paraguay: ESPN, Disney Plus
  • Uruguay: ESPN, Disney Plus
  • Bolivia: ESPN, TyC Sports Internacional, Disney Plus
  • Chile: ESPN Premium, Disney Plus
  • Brasil: Zapping, Claro TV+, ESPN Brasil
  • Estados Unidos: Fanatiz USA, TyC Sports Internacional
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones.

PUEDES VER: Barcelona descarta amistoso contra Perú en diciembre: club azulgrana habría preferido a Marruecos

lr.pe

Transmisión del Boca Juniors vs River Plate online gratis

Para aquellos que busquen una opción para seguir esta nueva edición del superclásico argentino por internet, tienen a Disney Plus como la primera alternativa. Por su parte, La República te ofrece el minuto a minuto con todas las incidencias y videos de las mejores jugadas y goles del partido.

Alineaciones Boca Juniors vs River Plate

  • Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Exequiel Zeballos, Leandro Paredes, Milton Delgado; Milton Giménez y Miguel Merentiel.
  • River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Giuliano Galoppo y Maxi Salas.

Boca Juniors vs River Plate: pronóstico

El conjunto xeneize parte como favotiro en las casas de apuestas debido a su rendimiento de los últimos duelos. Además, serán locales en la mítica Bombonera.

  • Betsson: gana Boca Juniors (2,40), empate (2,82), gana River Plate (3,40)
  • Betano: gana Boca Juniors (2,40), empate (2,85), gana River Plate (3,55)
  • Bet365: gana Boca Juniors (2,35), empate (2,82), gana River Plate (3,50)
  • 1XBet: gana Boca Juniors (2,36), empate (2,91), gana River Plate (3,29)
  • Coolbet: gana Boca Juniors (2,40), empate (2,78), gana River Plate (3,65)
  • Doradobet: gana Boca Juniors (2,38), empate (2,80), gana River Plate (3,50).

Boca Juniors vs River Plate: historial

Así quedaron las 10 ediciones más recientes del superclásico Boca Juniors vs River Plate.

  • River Plate 2-1 Boca Juniors | 27.04.25
  • Boca Juniors 0-1 River Plate | 21.09.24
  • River Plate 2-3 Boca Juniors | 21.04.24
  • River Plate 1-1 Boca Juniors | 25.02.24
  • Boca Juniors 0-2 River Plate | 01.10.23
  • River Plate 1-0 Boca Juniors | 07.05.23
  • Boca Juniors 1-0 River Plate | 11.09.22
  • River Plate 0-1 Boca Juniors | 20.03.22
  • River Plate 2-1 Boca Juniors | 03.10.21
  • Boca Juniors 0-0 River Plate | 04.08.21.
