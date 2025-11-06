HOYSuscripcion LR Focus

Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica
Deportes

Canal confirmado de Boca Juniors contra River Plate para ver el superclásico en Perú y Argentina

¡Partidazo en La Bombonera! Boca Juniors y River Plate se medirán por la jornada 15 de la Liga Profesional de Argentina. Ambos equipos luchan por asegurar un cupo a la siguiente edición de la Copa Libertadores.

River Plate derrotó 2-1 a Boca Juniors en el último superclásico. Foto: composición LR/AFP
Un nuevo superclásico argentino a la vista. Boca Juniors recibirá este domingo 9 de noviembre a River Plate en La Bombonera en lo que será otra edición de uno de los partidos más importantes del continente. Cada equipo llega al clásico con una realidad diferente; sin embargo, el encuentro resulta más que prometedor debido a la historia de cada institución y porque hay en disputa un lugar en la Copa Libertadores 2026. El choque será transmitido por ESPN y Disney Plus en territorio peruano desde las 2.30 p. m. (hora local).

El Xeneize llega a este partido tras un triunfo agónico de 2-1 sobre Estudiantes y con una seguidilla de resultados importantes en las últimas fechas. Por otra parte, El Millonario vive uno de los momentos más complicados de la temporada luego de perder 1-0 ante Gimnasia en el Monumental. Borja tuvo el empate de penal en la última jugada, pero su disparo fue detenido por el portero rival. En esta nota podrás conocer todos los detalles.

¿Qué canales transmiten Boca Juniors contra River Plate?

En Argentina, esta nueva edición del superclásico argentino entre Boca Juniors contra River Plate se podrá ver a través de ESPN Premium, TNT Sports y DirecTV GO. En Perú, la señal encargada de televisar el encuentro será ESPN y Disney Plus . Además, este importante duelo podrá ser visto por la plataforma streaming Disney+ Premium. Conoce la programación para el resto de Sudamérica.

  • Colombia: ESPN, Disney Plus
  • Venezuela: ESPN, Disney Plus
  • Ecuador: ESPN, Disney Plus
  • Paraguay: ESPN, Disney Plus
  • Bolivia: ESPN, Disney Plus
  • Chile: ESPN, Disney Plus.

¿Dónde ver ONLINE Boca Juniors contra River Plate?

Para que no te pierdas la transmisión del Boca Juniors contra River Plate por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas acceder, otra opción para seguir el partido es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Próximos partidos de Boca Juniors y River Plate

Tras disputarse el clásico argentino, el Xeneize se medirá contra Tigre en calidad de local el domingo 16 por el Clausura de la Liga Profesional. El Millonario, por su parte, visitará a Vélez ese mismo día.

