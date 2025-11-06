Miguel Trauco es uno de los pocos jugadores peruanos que tuvo la oportunidad de enfrentarse a Lionel Messi a nivel de selecciones y clubes. El ahora lateral derecho de Alianza Lima hizo un repaso de su carrera deportiva y sorprendió al revelar una divertida anécdota con el astro argentino durante su paso por la Ligue 1 de Francia.

En una reciente entrevista, el popular 'Genio' recordó que tuvo un impensado encuentro con el campeón del mundo durante un partido entre Saint-Étienne y PSG en octubre del 2021.

La reacción de Lionel Messi tras ver a Miguel Trauco en la Liga de Francia

"En Francia enfrenté a todos los 'galácticos': Messi, Neymar, Mbappé (...). Tengo una anécdota con Messi. Acá vinimos a jugar con la selección, no recuerdo con qué país, y el segundo partido era con Argentina allá; que 'Yoshi' (Yotún) falla el penal en el minuto 90 y le pido la camiseta a Messi, me la da", manifestó en el programa 'El VAR de Olcese'.

Miguel Trauco remarcó que, después de la derrota de la selección peruana en Buenos Aires, volvió a verse las caras con Lionel Messi, quien se sorprendió con la situación y tuvo una noble gesto.

"Luego de ese partido viajo a Francia, justo nos tocaba jugar con el Saint-Étienne ante el PSG de local. Lo miro y yo pensaba que no me iba a reconocer. Me mira y dice: "¿Otra vez tú?". Cuando me dijo eso, le pedí la camiseta del PSG y me la dio (risas)", concluyó.

¿Cómo le fue a Miguel Trauco en su paso por Francia?

Miguel Trauco visitó la camiseta del Saint-Étienne entre el 2019 y 2022. Durante su paso por el club francés, el defensor de 33 años disputó 72 partidos oficiales y anotó 2 goles.

¿En qué clubes jugó Miguel Trauco?

El lateral izquierdo logró pasear su fútbol por países como Francia, Brasil y Estados Unidos.