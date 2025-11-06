HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Miguel Trauco revela la impensada reacción de Lionel Messi tras encontrarlo en la liga de Francia y el gesto que tuvo: "¿Otra vez tú?"

Mientras realiza en su repaso por su carrera, el lateral de Alianza Lima recordó una anécdota que vivió con el argentino Lionel Messi en pleno partido de la liga de Francia.

Miguel Trauco se enfrentó a Lionel Messi en Francia en el 2021. Foto: composición LR/Conseñal TV/EFE
Miguel Trauco se enfrentó a Lionel Messi en Francia en el 2021. Foto: composición LR/Conseñal TV/EFE

Miguel Trauco es uno de los pocos jugadores peruanos que tuvo la oportunidad de enfrentarse a Lionel Messi a nivel de selecciones y clubes. El ahora lateral derecho de Alianza Lima hizo un repaso de su carrera deportiva y sorprendió al revelar una divertida anécdota con el astro argentino durante su paso por la Ligue 1 de Francia.

En una reciente entrevista, el popular 'Genio' recordó que tuvo un impensado encuentro con el campeón del mundo durante un partido entre Saint-Étienne y PSG en octubre del 2021.

PUEDES VER: Agustín Lozano responde a Ricardo Gareca sobre su salida de la selección peruana: 'Hay personas que le mintieron al país'

lr.pe

La reacción de Lionel Messi tras ver a Miguel Trauco en la Liga de Francia

"En Francia enfrenté a todos los 'galácticos': Messi, Neymar, Mbappé (...). Tengo una anécdota con Messi. Acá vinimos a jugar con la selección, no recuerdo con qué país, y el segundo partido era con Argentina allá; que 'Yoshi' (Yotún) falla el penal en el minuto 90 y le pido la camiseta a Messi, me la da", manifestó en el programa 'El VAR de Olcese'.

Miguel Trauco remarcó que, después de la derrota de la selección peruana en Buenos Aires, volvió a verse las caras con Lionel Messi, quien se sorprendió con la situación y tuvo una noble gesto.

"Luego de ese partido viajo a Francia, justo nos tocaba jugar con el Saint-Étienne ante el PSG de local. Lo miro y yo pensaba que no me iba a reconocer. Me mira y dice: "¿Otra vez tú?". Cuando me dijo eso, le pedí la camiseta del PSG y me la dio (risas)", concluyó.

PUEDES VER: Convocados de selección peruana para los amistosos de noviembre: lista oficial para enfrentar a Rusia y Chile

lr.pe

¿Cómo le fue a Miguel Trauco en su paso por Francia?

Miguel Trauco visitó la camiseta del Saint-Étienne entre el 2019 y 2022. Durante su paso por el club francés, el defensor de 33 años disputó 72 partidos oficiales y anotó 2 goles.

¿En qué clubes jugó Miguel Trauco?

El lateral izquierdo logró pasear su fútbol por países como Francia, Brasil y Estados Unidos.

  • Unión Comercio (Perú)
  • Universitario de Deportes (Perú)
  • Flamengo (Brasil)
  • Saint-Étienne (Francia)
  • San José Earthquakes (Estados Unidos)
  • Criciúma (Brasil)
  • Alianza Lima (Perú).
