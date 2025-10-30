HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Deportes

Boca Juniors - River Plate: fecha, hora y canal TV del superclásico del fútbol argentino

Boca Juniors y River Plate todavía no aseguran su clasificación a la próxima Copa Libertadores. Revisa cuándo y cómo ver esta nueva edición del superclásico argentino.

Boca Juniors y River Plate se enfrentarán por la penúltima fecha del Torneo Clausura. Foto: composición LR/AFP
¡Se viene una nueva edición del superclásico del fútbol argentino! El partidazo entre Boca Juniors y River Plate, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, se disputará el próximo domingo 9 de noviembre en el mítico estadio La Bombonera. Ambos equipos buscarán una victoria que les permita acercarse a la clasificación para la próxima Copa Libertadores.

El equipo del peruano Luis Advíncula y compañía afronta una temporada irregular en medio de varios cuestionamientos y resultados negativos. Por su parte, en el cuadro de Marcelo Gallardo es panorama también es preocupante, pues no logran una victoria desde inicios de octubre ante Racing por la Copa Argentina.

¿A qué hora juegan Boca Juniors - River Plate?

El enfrentamiento entre Boca Juniors - River Plate se jugará el domingo 9 de noviembre a partir de la 4.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora argentina).

  • México: 3.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 4.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 5.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 6.00 p. m.

Canal de TV del Boca Juniors contra River Plate

El canal de TV para ver el Boca Juniors versus River Plate será ESPN en toda Sudamérica. Por su parte, en suelo argentino se podrá sintonizar vía TNT Sports.

  • Argentina: TNT Sports, ESPN Premium, Directv Go
  • Colombia: ESPN, Disney Plus
  • Venezuela: ESPN, Disney Plus
  • Ecuador: ESPN, Disney Plus
  • Perú: ESPN, Disney Plus
  • Paraguay: ESPN, Disney Plus
  • Bolivia: ESPN, Disney Plus
  • Chile: ESPN, Disney Plus.

¿Dónde ver ONLINE Boca Juniors - River Plate?

La plataforma Disney Plus será la encargada de transmitir el superclásico Boca Juniors versus River Plate por internet. En caso no puedas acceder, otra opción para seguir el partido es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

¿En qué estadio jugarán Boca Juniors - River Plate?

El escenario para este compromiso entre Boca Juniors y River Plate será el estadio La Bombonera (Buenos Aires), recinto que tiene capacidad para albergar a cerca de 57.000 espectadores.

