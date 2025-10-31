HOYSuscripcion LR Focus

Lamine Yamal compró mansión de 11 millones de euros que pertenecía a Shakira y Gerard Piqué

Según informa el diario Sport, el delantero del Barcelona adquirió la residencia de 4.000 metros cuadrados en la que vivió la mediática expareja hace algunos años.

Lamine Yamal ya ha comprado casas para sus padres en el pasado. Foto: composición de LR/FC Barcelona/Sport

El joven futbolista Lamine Yamal acaba de adquirir la lujosa mansión de Esproguet de Llobregat, la cual perteneció a Shakira y Gerard Piqué. De acuerdo con el diario catalán Sport, la estrella del Barcelona compró la residencia por un monto que asciende a los 11 millones de euros, tres menos de la cifra en la que estaba valorizada hace un par de meses.

En su cuenta de Instagram, el atacante compartió una fotografía que se tomó en el jardín de su nueva vivienda. A pesar de su corta edad, esta no es la primera vez que Yamal invierte su dinero en la compra de bienes inmuebles, pues previamente lo hizo para regalarle una casa a su padre y otra a su madre.

La 'joya' del Barcelona presumió su nuevo hogar. Foto: Instagram Lamine Yamal

¿Cómo es la mansión que compró Lamine Yamal?

Según describe Sport, la propiedad de 4.000 metros cuadrados fue construida en el 2012 y consta de tres edificaciones: una mansión principal y dos casas contiguas a los costados. Además, cuenta con canchas para fútbol y pádel, gimnasio privado, sala de fisioterapia e incluso una sala de grabación que habría usado Shakira y ahora podría ser de utilidad para Nicki Nicole, pareja del jugador azulgrana, si decide mudarse con él.

Mundo Deportivo agrega que el primo del futbolista y uno de sus amigos cercanos acompañarán a la pareja en una de las viviendas adyacentes y que la mudanza se llevará a cabo a la brevedad.

Además de las muchas comodidades de las que dispondrá en su nuevo hogar, Lamine Yamal tendrá la ventaja de estar muy cerca de su sede de entrenamientos. Esproguet de Llobregat se ubica en la exclusiva urbanización de Ciutat Diagonal, a solo 10 minutos en auto de la Ciudad Deportiva del FC Barcelona.

