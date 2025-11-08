HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     
Deportes

Alineaciones Boca Junior contra River Plate: posibles formaciones para el superclásico argentino

Boca Juniors y River Plate se enfrentarán en la jornada 15 de la Liga Profesional de Argentina, ambos buscando asegurar su clasificación para la próxima edición de la Copa Libertadores.

Posibles onces de Boca Junior y River Plate. Foto: composición LR/Boca Junior/River Plate
Posibles onces de Boca Junior y River Plate. Foto: composición LR/Boca Junior/River Plate

Se acerca un nuevo superclásico argentino, este domingo 9 de noviembre, siendo el segundo de la temporada 2025, con ambos equipos llegando con realidades distintas. El encuentro se jugará en la Bombonera y su resultado podría definir la clasificación directa de Boca Juniors a la fase de grupos de la Copa Libertadores o darle a River Plate un impulso para ir en busca de su primer objetivo internacional.

Mientras Claudio Úbeda parece tener clara su alineación, Marcelo Gallardo mantiene en reserva su estrategia debido a las dudas sobre el presente del equipo ‘millonario’.

PUEDES VER: Reimond Manco y su determinante postura sobre actitud de Hernán Barcos en Alianza Lima: “No me queda claro si es un gran líder”

lr.pe

Posible alineación de Boca Junior

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Exequiel Zeballos, Leandro Paredes, Milton Delgado; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

Posible alineación de River Plate

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Giuliano Galoppo y Maxi Salas.

Posibles bajas para Boca Junior

Para este partido, Boca Juniors contará con dos bajas sensibles. Edinson Cavani ha entrenado de manera diferenciada en los últimos días debido a problemas musculares, mientras que Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro grado II en el sóleo de su pierna izquierda, necesitará al menos tres semanas de recuperación antes de poder volver al campo de juego.

PUEDES VER: Jorge Fossati y su postura ante los rumores sobre su posible salida de Universitario: “Yo nunca dije me voy”

lr.pe

Principales cuotas para Boca Junior contra River Plate

  • Betsson: gana Boca Juniors (2.40), empate (2.82), gana River Plate (3.40)
  • Betano: gana Boca Juniors (2.40), empate (2.85), gana River Plate (3.55)
  • bet365: gana Boca Juniors (2.35), empate (2.82), gana River Plate (3.50)
  • 1xBet: gana Boca Juniors (2.36), empate (2.92), gana River Plate (3.31)
  • CoolbetLATAM: gana Boca Juniors (2.40), empate (2.78), gana River Plate (3.65)
Notas relacionadas
Canal confirmado de Boca Juniors contra River Plate para ver el superclásico en Perú y Argentina

Canal confirmado de Boca Juniors contra River Plate para ver el superclásico en Perú y Argentina

LEER MÁS
Boca Juniors - River Plate: fecha, hora y canal TV del superclásico del fútbol argentino

Boca Juniors - River Plate: fecha, hora y canal TV del superclásico del fútbol argentino

LEER MÁS
Luis Advíncula involucrado en accidente de tránsito: lateral de la selección peruana fue denunciado tras chocar e intentar fugar en Argentina

Luis Advíncula involucrado en accidente de tránsito: lateral de la selección peruana fue denunciado tras chocar e intentar fugar en Argentina

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cómo jugarán Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal los playoffs para ser Perú 2 y clasificar a Copa Libertadores?

¿Cómo jugarán Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal los playoffs para ser Perú 2 y clasificar a Copa Libertadores?

LEER MÁS
Reimond Manco y su determinante postura sobre actitud de Hernán Barcos en Alianza Lima: “No me queda claro si es un gran líder”

Reimond Manco y su determinante postura sobre actitud de Hernán Barcos en Alianza Lima: “No me queda claro si es un gran líder”

LEER MÁS
Revelan que Oliver Sonne no fue convocado en Perú por prevención tras conflicto bélico entre Rusia y Dinamarca: "Pidió no estar"

Revelan que Oliver Sonne no fue convocado en Perú por prevención tras conflicto bélico entre Rusia y Dinamarca: "Pidió no estar"

LEER MÁS
José Carvallo alerta a Universitario sobre la necesidad de fichar a otro delantero: "¿Qué pasa si a Valera le pasa algo?"

José Carvallo alerta a Universitario sobre la necesidad de fichar a otro delantero: "¿Qué pasa si a Valera le pasa algo?"

LEER MÁS
Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Rodrigo Ureña estaría analizando ofertas del extranjero ante postura de Universitario sobre su contrato

Rodrigo Ureña estaría analizando ofertas del extranjero ante postura de Universitario sobre su contrato

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Deportes

Selección peruana: los 28 convocados por Manuel Barreto para afrontar la gira por Rusia

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna como preparación para la final de la Copa Libertadores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025