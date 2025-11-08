Se acerca un nuevo superclásico argentino, este domingo 9 de noviembre, siendo el segundo de la temporada 2025, con ambos equipos llegando con realidades distintas. El encuentro se jugará en la Bombonera y su resultado podría definir la clasificación directa de Boca Juniors a la fase de grupos de la Copa Libertadores o darle a River Plate un impulso para ir en busca de su primer objetivo internacional.

Mientras Claudio Úbeda parece tener clara su alineación, Marcelo Gallardo mantiene en reserva su estrategia debido a las dudas sobre el presente del equipo ‘millonario’.

Posible alineación de Boca Junior

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Exequiel Zeballos, Leandro Paredes, Milton Delgado; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

Posible alineación de River Plate

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Giuliano Galoppo y Maxi Salas.

Posibles bajas para Boca Junior

Para este partido, Boca Juniors contará con dos bajas sensibles. Edinson Cavani ha entrenado de manera diferenciada en los últimos días debido a problemas musculares, mientras que Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro grado II en el sóleo de su pierna izquierda, necesitará al menos tres semanas de recuperación antes de poder volver al campo de juego.

Principales cuotas para Boca Junior contra River Plate