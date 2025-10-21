Luis Advíncula involucrado en accidente de tránsito: lateral de la selección peruana fue denunciado tras chocar e intentar fugar en Argentina
El futbolista peruano ha sido acusado de provocar un choque en la ciudad de Canning y presuntamente darse a la fuga. Las imágenes del suceso han tenido gran repercusión en redes sociales.
El futbolista Luis Advíncula, defensor de Boca Juniors, se encuentra en el centro de la polémica tras un accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Canning, ciudad bonaerense de Ezeiza. El incidente fue captado por cámaras de seguridad y difundido recientemente en redes sociales, lo que ha generado una ola de críticas hacia el jugador de la selección peruana y las autoridades involucradas.
Según las imágenes a las que tuvo acceso el medio Infobae, Advíncula, al volante de un Mercedes Benz, ingresó a una rotonda en sentido contrario, colisionando lateralmente con otro vehículo que esperaba para acceder a la ruta provincial 52. Tras el impacto, el automóvil del futbolista perdió estabilidad y terminó subido sobre el cantero central. El suceso ocurrió a la 1.20 a. m. del pasado 28 de agosto.
Luis Advíncula denunciado por chocar e intentar fugar en Argentina
La víctima compartió el video del incidente en su cuenta de TikTok, expresando su indignación por la falta de acción de la policía: “POV: te choca Advíncula, se da a la fuga y la policía lo encuentra. ¿Adivinen si la policía levantó un acta? JA”.
A pesar de que los agentes localizaron al jugador poco después, no se levantó ningún acta en el lugar del accidente. Dicho medio menciona también que la denunciante se presentó espontáneamente en la sede policial, pero no acudió a declarar ante la Justicia, pese a haber sido citada en dos ocasiones.
El hecho está siendo investigado por la fiscal Florencia Belloc y el secretario Federico Ricart, de la UFI Descentralizada de Ezeiza. Según las grabaciones y el testimonio de la víctima, el Mercedes Benz de Advíncula “parece que continúa la marcha” tras el choque, sin prestar ningún tipo de auxilio.
Luis Advíncula habría tenido otro accidente de tránsito en Argentina
Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires informaron que Advíncula estuvo involucrado en otro siniestro de tránsito el mediodía del 12 de octubre, cuando impactó contra el guardarraíl en la Autopista 25 de Mayo, cerca de la salida Carabobo. El accidente no causó heridas, y el futbolista fue quien se encargó de solicitar una grúa para retirar su vehículo de la vía.