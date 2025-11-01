HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿A qué hora empieza el último recorrido del Señor de los Milagros?
¿A qué hora empieza el último recorrido del Señor de los Milagros?     ¿A qué hora empieza el último recorrido del Señor de los Milagros?     ¿A qué hora empieza el último recorrido del Señor de los Milagros?     
Fútbol Peruano

Reimond Manco fulmina a Néstor Gorosito tras empate de Alianza Lima ante Melgar: "Le renovaron y lo primero que hace es dar pretextos"

El recordado exfutbolista calificó a Alianza Lima como un "equipo sin ideas" luego del empate ante Melgar que lo complica en la tabla de posiciones del Acumulado.

Néstor Gorosito renovó su contrato con Alianza Lima por todo el 2026. Foto: composición LR/Manco TV/AFP
Néstor Gorosito renovó su contrato con Alianza Lima por todo el 2026. Foto: composición LR/Manco TV/AFP

El empate entre Alianza Lima y Melgar en Matute generó un sinsabor entre los aficionados del club victoriano, pues este resultado no le permitió alcanzar el segundo lugar de la tabla de posiciones acumulada. En medio de este panorama, Reimond Manco expresó un duro cuestionamiento hacia el entrenador Néstor Gorosito y su falta de replanteo.

"No entiendo a Gorosito, insistiendo por Peña y Gaibor cuando está claro que no pueden jugar juntos. Al jugar juntos le quitan explosividad y marca al medio campo (...). Alianza no tiene variantes cuando le cierran esas vías del medio. No tiene variantes Gorosito. ¿Qué trabaja en la semana Gorosito? Como ya le renovaron se echó a dormir la siesta", manifestó en su programa de YouTube.

PUEDES VER: DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: 'Se ha ofrecido voluntariamente'

lr.pe

Reimond Manco fulmina a Néstor Gorosito tras empate

En ese sentido, el popular 'Rei' indicó que, a pesar de su habilidad para hablar, el Alianza Lima de 'Pipo' Gorosito es un equipo sin ideas.

"¿Le va a alcanzar a Alianza Lima, jugando así, para ser Perú 2? ¿Le va a alcanzar para evitar el tetracampeonato? ¿Le va a alcanzar para superar lo hecho este año en torneos internacionales? Ya basta de creerle a los tipos que nos quieren engañar a los hinchas de Alianza diciendo que todo está bonito. (...) No se puede negar que Alianza no tiene ideas", sostuvo.

"Le anuncian la renovación y lo primero que sale a dar son pretextos. Dedícate a trabajar (...) ¡Hasta cuándo! Cuando ya no seamos Perú 2 y sea tarde, se van a dar cuenta de que Gorosito no trabajaba nada y se dedicaba a hablar", agregó sobre su reciente renovación para el 2026.

Reimond Manco señaló que el elenco victoriano no muestra mejoras a nivel colectivo y, por ello, debe apelar a las individualidades para obtener resultados.

"¿A qué juega Alianza, cuál es su idea de juego? Nadie sabe porque no juega a nada. Alianza juega a que haya alguna individualidad con Paolo, Quevedo, Castillo o Peña, que hagan una jugada diferente y ganen el partido (...). ¿Nos vas a seguir mintiendo en la cara y diciendo que solo hay que corregir algunos errores? Hoy casi te vas con derrota", concluyó.

PUEDES VER: Juan Reynoso se quejó por las decisiones arbitrales tras empatar contra Alianza Lima: 'Sigamos siendo cómplices'

lr.pe

Próximo partido de Alianza Lima

A Alianza Lima le restan 2 partidos para finalizar su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1.

  • Los Chankas vs Alianza Lima | miércoles 5 de noviembre
  • Alianza Lima vs UTC Cajamarca | fecha por confirmar.
Notas relacionadas
Mr. Peet arremete contra Juan Reynoso por polémica frase tras empate en Matute: "Nunca ganaste un título en Alianza Lima"

Mr. Peet arremete contra Juan Reynoso por polémica frase tras empate en Matute: "Nunca ganaste un título en Alianza Lima"

LEER MÁS
Empresario que traerá a Inter Miami de Messi para jugar con Alianza Lima advierte sobre la Noche Crema: "Van a tener que cambiar su fecha"

Empresario que traerá a Inter Miami de Messi para jugar con Alianza Lima advierte sobre la Noche Crema: "Van a tener que cambiar su fecha"

LEER MÁS
César Cueto reveló a los 4 jugadores extranjeros que le gustarían como fichajes para Alianza Lima

César Cueto reveló a los 4 jugadores extranjeros que le gustarían como fichajes para Alianza Lima

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr. Peet arremete contra Juan Reynoso por polémica frase tras empate en Matute: "Nunca ganaste un título en Alianza Lima"

Mr. Peet arremete contra Juan Reynoso por polémica frase tras empate en Matute: "Nunca ganaste un título en Alianza Lima"

LEER MÁS
Juan Reynoso se quejó por las decisiones arbitrales tras empatar contra Alianza Lima: "Sigamos siendo cómplices"

Juan Reynoso se quejó por las decisiones arbitrales tras empatar contra Alianza Lima: "Sigamos siendo cómplices"

LEER MÁS
Fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura: partidos restantes del club íntimo en la Liga 1 2025

Fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura: partidos restantes del club íntimo en la Liga 1 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Fútbol Peruano

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY vía L1 MAX: ¿a qué hora juegan blanquiazules y rojinegros en Matute?

Nelson Cabanillas sobre presente de Melgar tras título de Universitario en la Liga 1: "Torneo atípico, los partidos no fueron parejos"

Jairo Concha apunta contra los que dicen que Universitario es favorecido tras tricampeonato: "Cuando estaba en Alianza Lima decían lo mismo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025