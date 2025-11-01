Reimond Manco fulmina a Néstor Gorosito tras empate de Alianza Lima ante Melgar: "Le renovaron y lo primero que hace es dar pretextos"
El recordado exfutbolista calificó a Alianza Lima como un "equipo sin ideas" luego del empate ante Melgar que lo complica en la tabla de posiciones del Acumulado.
- Mr. Peet arremete contra Juan Reynoso por polémica frase tras empate en Matute: "Nunca ganaste un título en Alianza Lima"
- Empresario que traerá a Inter Miami de Messi para jugar con Alianza Lima advierte sobre la Noche Crema: "Van a tener que cambiar su fecha"
El empate entre Alianza Lima y Melgar en Matute generó un sinsabor entre los aficionados del club victoriano, pues este resultado no le permitió alcanzar el segundo lugar de la tabla de posiciones acumulada. En medio de este panorama, Reimond Manco expresó un duro cuestionamiento hacia el entrenador Néstor Gorosito y su falta de replanteo.
"No entiendo a Gorosito, insistiendo por Peña y Gaibor cuando está claro que no pueden jugar juntos. Al jugar juntos le quitan explosividad y marca al medio campo (...). Alianza no tiene variantes cuando le cierran esas vías del medio. No tiene variantes Gorosito. ¿Qué trabaja en la semana Gorosito? Como ya le renovaron se echó a dormir la siesta", manifestó en su programa de YouTube.
PUEDES VER: DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: 'Se ha ofrecido voluntariamente'
Reimond Manco fulmina a Néstor Gorosito tras empate
En ese sentido, el popular 'Rei' indicó que, a pesar de su habilidad para hablar, el Alianza Lima de 'Pipo' Gorosito es un equipo sin ideas.
"¿Le va a alcanzar a Alianza Lima, jugando así, para ser Perú 2? ¿Le va a alcanzar para evitar el tetracampeonato? ¿Le va a alcanzar para superar lo hecho este año en torneos internacionales? Ya basta de creerle a los tipos que nos quieren engañar a los hinchas de Alianza diciendo que todo está bonito. (...) No se puede negar que Alianza no tiene ideas", sostuvo.
"Le anuncian la renovación y lo primero que sale a dar son pretextos. Dedícate a trabajar (...) ¡Hasta cuándo! Cuando ya no seamos Perú 2 y sea tarde, se van a dar cuenta de que Gorosito no trabajaba nada y se dedicaba a hablar", agregó sobre su reciente renovación para el 2026.
Reimond Manco señaló que el elenco victoriano no muestra mejoras a nivel colectivo y, por ello, debe apelar a las individualidades para obtener resultados.
"¿A qué juega Alianza, cuál es su idea de juego? Nadie sabe porque no juega a nada. Alianza juega a que haya alguna individualidad con Paolo, Quevedo, Castillo o Peña, que hagan una jugada diferente y ganen el partido (...). ¿Nos vas a seguir mintiendo en la cara y diciendo que solo hay que corregir algunos errores? Hoy casi te vas con derrota", concluyó.
PUEDES VER: Juan Reynoso se quejó por las decisiones arbitrales tras empatar contra Alianza Lima: 'Sigamos siendo cómplices'
Próximo partido de Alianza Lima
A Alianza Lima le restan 2 partidos para finalizar su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1.
- Los Chankas vs Alianza Lima | miércoles 5 de noviembre
- Alianza Lima vs UTC Cajamarca | fecha por confirmar.