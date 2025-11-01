El empate entre Alianza Lima y Melgar en Matute generó un sinsabor entre los aficionados del club victoriano, pues este resultado no le permitió alcanzar el segundo lugar de la tabla de posiciones acumulada. En medio de este panorama, Reimond Manco expresó un duro cuestionamiento hacia el entrenador Néstor Gorosito y su falta de replanteo.

"No entiendo a Gorosito, insistiendo por Peña y Gaibor cuando está claro que no pueden jugar juntos. Al jugar juntos le quitan explosividad y marca al medio campo (...). Alianza no tiene variantes cuando le cierran esas vías del medio. No tiene variantes Gorosito. ¿Qué trabaja en la semana Gorosito? Como ya le renovaron se echó a dormir la siesta", manifestó en su programa de YouTube.

Reimond Manco fulmina a Néstor Gorosito tras empate

En ese sentido, el popular 'Rei' indicó que, a pesar de su habilidad para hablar, el Alianza Lima de 'Pipo' Gorosito es un equipo sin ideas.

"¿Le va a alcanzar a Alianza Lima, jugando así, para ser Perú 2? ¿Le va a alcanzar para evitar el tetracampeonato? ¿Le va a alcanzar para superar lo hecho este año en torneos internacionales? Ya basta de creerle a los tipos que nos quieren engañar a los hinchas de Alianza diciendo que todo está bonito. (...) No se puede negar que Alianza no tiene ideas", sostuvo.

"Le anuncian la renovación y lo primero que sale a dar son pretextos. Dedícate a trabajar (...) ¡Hasta cuándo! Cuando ya no seamos Perú 2 y sea tarde, se van a dar cuenta de que Gorosito no trabajaba nada y se dedicaba a hablar", agregó sobre su reciente renovación para el 2026.

Reimond Manco señaló que el elenco victoriano no muestra mejoras a nivel colectivo y, por ello, debe apelar a las individualidades para obtener resultados.

"¿A qué juega Alianza, cuál es su idea de juego? Nadie sabe porque no juega a nada. Alianza juega a que haya alguna individualidad con Paolo, Quevedo, Castillo o Peña, que hagan una jugada diferente y ganen el partido (...). ¿Nos vas a seguir mintiendo en la cara y diciendo que solo hay que corregir algunos errores? Hoy casi te vas con derrota", concluyó.

Próximo partido de Alianza Lima

A Alianza Lima le restan 2 partidos para finalizar su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1.