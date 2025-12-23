Mr. Peet reveló en el programa 'Madrugol' que se estaría evaluando la creación de la Copa de la Liga, un torneo que reuniría a clubes de la Liga 1 y Liga 2. Aunque aclaró que aún no hay nada confirmado, señaló que es una posibilidad de cara a la temporada 2026. El principal obstáculo, por ahora, sería encontrar un sponsor que pueda brindar el soporte económico necesario para su realización.

Asimismo, explicó que todavía no está definido cuál sería el premio del torneo. Indicó que, si se tratara únicamente de un incentivo económico, cualquier medio podría adquirir los derechos; sin embargo, si el premio incluyera la clasificación a un torneo internacional, este se transmitiría exclusivamente por L1 Max.

¿Qué dijo Mr. Peet sobre la Copa de la Liga?

En sus palabras señaló que, en conversación con sus colegas, le explicaron que la estructura de la Liga 1 no va a cambiar, pues se seguirá jugando Apertura y Clausura; no obstante, se tiene pensado agregar la Copa de la Liga para jugarla entre las fases del Mundial y las de la Liga 1, así como se juega en Europa.

"Conversando sobre la cantidad de partidos, me comentaban que el torneo será Apertura y Clausura, no va a cambiar, por más que me parezca más. Esto no lo he hablado con gente que organiza el torneo, sino con gente de televisión. (…) La estructura no va a cambiar; lo que podría agregarse es la Copa de la Liga. Las primeras fases se jugarían durante el Mundial y las siguientes ya se disputarían entre el torneo, como se juega en Europa. Van a haber fechas establecidas para que se jueguen las fases siguientes de la Copa de la Liga. Bajo esa circunstancia, va a haber actividad para los jugadores, que podrán mostrarse en esos partidos", fue parte de la explicación del periodista deportivo.

"Me comentaban que todavía no tiene sponsor, el soporte económico aún no está definido; o sea que tendríamos en el año Apertura, Clausura, playoffs y la Copa de la Liga. Pero se necesita un soporte económico. Será un torneo extra que no tiene auspicio ni definido a qué clasifica o cuál es el premio. Si el premio es solo monetario, es un torneo que podría ser adquirido por cualquier medio. Pero si el torneo tiene como premio la clasificación a un torneo internacional, como la Copa Sudamericana desde la Liga 1", sentenció Mr. Peet.

¿Cómo se jugaría la Copa de la Liga?

La Copa de la Liga Peruana toma como referencia el torneo que se disputa en Argentina, incluso comparte el mismo nombre, por lo que en el fútbol peruano se aplicaría un formato similar. Del mismo modo, cabe destacar que el campeón de este nuevo certamen accedería a un cupo para la Copa Sudamericana, siempre y cuando el ganador pertenezca a la primera división.