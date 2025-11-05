HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

En esta recta final del Torneo Clausura, la lucha por llegar al certamen Conmebol involucra a 6 clubes para 3 cupos disponibles. Solo Melgar ya tiene asegurada su plaza.

Los equipos que terminen en los puestos 5 al 8 de la tabla acumulada clasificarán. Foto: composición de LR/FBC Melgar/Deportivo Garcilaso/Alianza Atlético
Los equipos que terminen en los puestos 5 al 8 de la tabla acumulada clasificarán. Foto: composición de LR/FBC Melgar/Deportivo Garcilaso/Alianza Atlético

La lucha por clasificar a la Copa Sudamericana 2026 promete tener un cierre de infarto. De las cuatro plazas para este torneo que Conmebol le otorga a los clubes de la Liga 1, una ya está ocupada por Melgar, por lo que solo quedan tres disponibles. En esta disputa, son hasta seis los equipos que aún tienen chances de clasificar y lucharán hasta el final por llevarse un premio consuelo esta temporada.

A diferencia de la Libertadores, en la que solo Universitario ha podido destacar recientemente, la Suda se presenta como una copa más amigable para las escuadras del fútbol peruano. Los recientes casos de Alianza Lima y Melgar llegando lejos en las ediciones 2025 y 2022, respectivamente, motivan a algunos elencos históricos, que también sueñan con dejar en alto el nombre de nuestro balompié.

PUEDES VER: Reimond Manco considera que el fichaje de Christian Cueva a Universitario sería un error: 'No creo que sirva mucho'

lr.pe

¿Qué equipos de la Liga 1 están clasificando a Copa Sudamericana?

Según las bases de la Liga 1 2025, los equipos que terminen entre los puestos 5 al 8 de la tabla acumulada sacarán pasaje para la Copa Sudamericana del próximo año. Por lo pronto, Melgar, Alianza Atlético de Sullana, Deportivo Garcilaso y Cienciano del Cusco ocupan estas casillas.

PuestoEquipoPJDGPts
5Melgar35+1556
6Alianza Atlético33+1151
7Deportivo Garcilaso34+851
8Cienciano33+847
9Los Chankas33-947
10Sport Huancayo33045
11ADT33-845

Algo más rezagados aparecen Los Chankas, Sport Huancayo y ADT, los cuales todavía conservan chances matemáticas de alcanzar un cupo. Como curiosidad, el único de todos los ya nombrados que incluso tiene opción de meterse en zona de Libertadores es Alianza Atlético, que relegaría a Sporting Cristal a la Sudamericana si logra la hazaña.

PUEDES VER: Cristhian Tizón rompe su silencio sobre fuerte pelea con Acasiete tras ser sustituido: 'Ya hablé personalmente'

lr.pe

¿Qué partidos quedan en la lucha por clasificar a Copa Sudamericana?

Este es el fixture restante para los clubes que pelean por clasificar a Copa Sudamericana. Algunos jugarán contra rivales directos en esta disputa.

Fecha 18

  • Sporting Cristal vs Cienciano
  • Universitario vs Deportivo Garcilaso
  • UTC vs Sport Huancayo
  • Alianza Atlético vs Alianza Universidad
  • ADT vs Los Chankas

Fecha 19

  • Sport Huancayo vs Cusco FC
  • Los Chankas vs Universitario
  • Sport Boys vs Alianza Atlético
  • Cienciano vs Ayacucho FC
  • Comerciantes Unidos vs ADT.
