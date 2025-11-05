HOYSuscripcion LR Focus

Revelan los 2 motivos por los que Christian Cueva podría ser el flamante fichaje de Universitario: "Llegará pronto a Lima"

Cueva podría llegar a Universitario por 2 fuertes razones, tras la sorprendente declaración de Diego Penny en Movistar Deportes.

Cueva podría llegar a Universitario por 2 fuertes razones. Foto: Lr/AP Noticias
Cueva podría llegar a Universitario por 2 fuertes razones. Foto: Lr/AP Noticias

Christian Cueva no terminó de convencer en Emelec por sus constantes lesiones que mermaron su participación en el once titular. Por este motivo, 'Aladino' ve con buenos ojos la posibilidad de volver a la Liga 1 para recuperar su mejor versión y pelear por el título nacional. La opción de fichar por Universitario o Sport Boys no es descabellada, aunque es compleja. Sin embargo, existen 2 motivos que inclinarían la balanza a favor de la 'U'.

El centrocampista siempre estuvo identificado con Alianza Lima, pero el exfutbolista Diego Penny sorprendió al revelar que el '10' suena fuerte en Universitario de Deportes. Las razones expuestas asombraron a los seguidores de Christian Cueva, ya que el tricampeón de la Liga 1 lo tendría en mente.

Reimond Manco considera que el fichaje de Christian Cueva a Universitario sería un error: "No creo que sirva mucho"

lr.pe

¿Cuáles son los 2 motivos que Christian Cueva está evaluando para fichar por Universitario?

Diego Penny, exarquero y amigo del futbolista, confirmó que las conversaciones con los clubes de Lima están progresando. Además, destacó 2 motivos fuertes que pueden convencer a Cueva para fichar por Universitario. La principal razón que lo acerca al club de Ate es la estabilidad y cercanía familiar.

"Christian Cueva está recibiendo llamadas directas de equipos importantes de aquí, como Cristal, la ‘U’ y Sport Boys. Hay algo que lo seduce mucho de la ‘U’: buscar un tetracampeonato para una institución tan grande. Pero, sobre todo, lo más importante para él es estar cerca de sus hijos y cumplir el sueño de sus padres, que son hinchas de la ‘U’. Es algo que lo tiene interesado, está en conversaciones, llegará pronto a Lima y decidirá a qué equipo irá", enfatizó el exfutbolista en Movistar Deportes.

Piero Quispe y su rotunda respuesta sobre la posibilidad de jugar en Alianza Lima: "Eso no va a pasar nunca"

lr.pe

¿Hasta cuándo tiene contrato Christian Cueva con Emelec?

'Aladino' se vinculó con el cuadro eléctrico hasta junio del 2026. Como se recuerda, Cueva llegó a Emelec tras su accidentada salida de Cienciano a mediados del presente año. El enganché enamoró al club ecuatoriano por sus buenas actuaciones en la Copa Sudamericana. La experiencia y las ganas de volver a su mejor versión fueron claves para salir al extranjero, aunque al final no recuperó su 'prime'.

Sebastián Britos podría dejar Universitario: tiene propuestas de otros clubes de la Liga 1 y del extranjero

lr.pe

¿Christian Cueva se volverá un streamer?

La decisión de Christian Cueva de unirse al streaming no es aislada ni improvisada. Según explicó el tiktoker José Pastor, el futbolista peruano estaría siguiendo el ejemplo de figuras como Edison Flores y el argentino Kun Agüero, quienes encontraron en las transmisiones en vivo una nueva forma de conectar con sus audiencias tras su paso por el fútbol profesional.


