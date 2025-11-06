HOYSuscripcion LR Focus

Britos aclara su futuro en Universitario y el posible fichaje de Pedro Gallese: “El club no me ha dicho nada”

El uruguayo aseguró que el club no le ha informado sobre su futuro ni sobre la posible llegada del portero peruano, aunque reiteró su deseo de seguir defendiendo el arco crema.

El arquero uruguayo habló sobre su futuro en el equipo y los posibles fichajes para la próxima temporada. Foto: Composición LR/Doble Punta

El futuro de Sebastián Britos en Universitario de Deportes continúa siendo un tema de conversación entre la prensa e hinchas cremas. El portero uruguayo, bicampeón con el equipo y una de las figuras que llevó al título nacional en 2024, tiene contrato vigente hasta fines de 2025, pero aún no ha tenido comunicación oficial sobre una posible renovación.

En ese contexto, surgieron versiones que vinculan a Pedro Gallese con el club merengue como refuerzo para la temporada 2026. Ante ello, Britos fue consultado sobre el tema durante su participación en el programa Doble Punta, donde también habló de su presente y su deseo de continuar en el club.

Sebastián Britos responde sobre posible fichaje de Gallese

En los últimos días, el nombre del arquero de la selección peruana ha sido mencionado por la prensa como posible refuerzo de la “U”. Gallese, uno de los mejores guardametas nacionales en la actualidad, se encuentra sin equipo, lo que generó comentarios sobre su acercamiento con el conjunto crema.

Consultado sobre el tema, Sebastián Britos fue enfático al aclarar que no tiene conocimiento de ninguna negociación y que el club no le ha comunicado nada al respecto.

“No me enteré. Las noticias vuelan. No sé si inventan. A mí el club no me ha dicho nada. Yo hablo de lo que a mí me compete, de lo que pase con otros no me interesa”, respondió el uruguayo.

Asimismo, habló sobre el respeto que debe existir ante informaciones no confirmadas. “En el caso de que yo no continuara en el club, me parece lógico y un poco de respeto hacia mi persona enterarme yo antes que la prensa. Si un periodista se entera que yo no continúo en el club antes que yo mismo, me parece una falta de respeto”, señaló.

Sobre su continuidad con Universitario

El portero uruguayo ha sido clave en el esquema del cuadro crema, pues Universitario logró consolidarse, por tercera vez consecutiva, como campeón de la Liga 1 sumando la estrella número 29 de su historia. Ante ello, el futbolista fue consultado sobre su futuro vistiendo la camiseta con el escudo crema.

“Me han involucrado con un montón de clubes, países. Todavía no cierro el año, yo todavía sigo aquí. Me encantaría continuar, lo he dicho un montón de veces, pero aún nos quedan un par de partidos para cerrar el año”, añadió.

