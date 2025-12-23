HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Dos buses de la empresa 'El Rápido' provocan grave accidente por ir a excesiva velocidad en Comas: 10 personas resultaron heridas

Los heridos fueron llevados a una clínica cercana con lesiones y politraumatismos, pero no se reportaron víctimas fatales tras el grave siniestro en Comas.

El accidente vehicular ocurrió en la intersección de las avenidas Jamaica y Universitaria, en Comas.
El accidente vehicular ocurrió en la intersección de las avenidas Jamaica y Universitaria, en Comas. | Foto: composición LR/X

Dos buses de la empresa 'El Rápido' provocaron un grave accidente de tránsito en Comas este martes 23 de diciembre alrededor de las 6:23 a. m. Ambos vehículos iban a excesiva velocidad, lo que ocasionó un choque en la intersección de las avenidas Jamaica y Universitaria y dejó a más de 10 heridos.

El siniestro fue provocado por dos vehículos de la línea 'P' que impactaron violentamente mientras realizaban 'correteos' para ganar pasajeros. El accidente generó caos vehicular por la obstrucción de las vías principales del distrito.

PUEDES VER: Tragedia en Villa María del Triunfo: tres niños fueron atropellados durante chocolatada navideña, uno en estado grave

Dos buses chocan en la avenida Universitaria en Comas: 10 personas heridas

A través de las redes sociales, usuarios dieron a conocer que el grave choque ocasionó que uno de los buses de 'El Rápido' se despistara, subiera encima de la berma central y chocara contra un poste de alumbrado público. Serenos del sector acudieron a la zona afectada en la avenida Universitaria para asistir a los afectados.

Con el accidente vehicular, más de 10 pasajeros resultaron con heridas y politraumatismos. Los afectados de la unidad fueron llevados inmediatamente a una clínica cercana. No se registraron víctimas mortales.

