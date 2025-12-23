El accidente vehicular ocurrió en la intersección de las avenidas Jamaica y Universitaria, en Comas. | Foto: composición LR/X

El accidente vehicular ocurrió en la intersección de las avenidas Jamaica y Universitaria, en Comas. | Foto: composición LR/X

Dos buses de la empresa 'El Rápido' provocaron un grave accidente de tránsito en Comas este martes 23 de diciembre alrededor de las 6:23 a. m. Ambos vehículos iban a excesiva velocidad, lo que ocasionó un choque en la intersección de las avenidas Jamaica y Universitaria y dejó a más de 10 heridos.

El siniestro fue provocado por dos vehículos de la línea 'P' que impactaron violentamente mientras realizaban 'correteos' para ganar pasajeros. El accidente generó caos vehicular por la obstrucción de las vías principales del distrito.

TE RECOMENDAMOS MARIO VIZCARRA PIDE QUE NO LO CONFUNDAN CON MARTÍN | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Dos buses chocan en la avenida Universitaria en Comas: 10 personas heridas

A través de las redes sociales, usuarios dieron a conocer que el grave choque ocasionó que uno de los buses de 'El Rápido' se despistara, subiera encima de la berma central y chocara contra un poste de alumbrado público. Serenos del sector acudieron a la zona afectada en la avenida Universitaria para asistir a los afectados.

Con el accidente vehicular, más de 10 pasajeros resultaron con heridas y politraumatismos. Los afectados de la unidad fueron llevados inmediatamente a una clínica cercana. No se registraron víctimas mortales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.