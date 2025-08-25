HOYSuscripcion LR Focus

Ricardo Gareca revela el fuerte motivo de por qué no se quedó en la selección peruana: "No me gustaron las formas"

El técnico argentino Ricardo Gareca explicó por qué no continuó como entrenador de la selección peruana, señalando que la falta de claridad y las condiciones impuestas por la federación lo llevaron a dar por terminadas las negociaciones.

Ricardo Gareca, exentrenador de la selección peruana, aclaró los motivos por los cuales decidió no continuar al mando de la selección peruana. Su salida generó muchas preguntas entre hinchas y medios, considerando los logros históricos que alcanzó, incluyendo la clasificación al Mundial después de 36 años. Sobre su decisión, Gareca afirmó lo siguiente en el programa 'Enfocados': "Yo hablaba con Lozano y él tenía intención de que yo continuara, pero si hablaba la prensa, la prensa hablaba todo lo que en definitiva terminó sucediendo."

Por otro lado, en el programa Gareca habló sobre su carrera futbolística, su etapa como entrenador de la selección peruana, su relación con Christian Cueva, la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018 y otras anécdotas del "tigre" durante su estadía por Perú que duró desde el 2015 hasta mediados del 2022.

PUEDES VER: Jefferson Farfán no para de ganar: apostó 10.000 soles y presumió exorbitante monto tras empate de Alianza Lima ante Universitario

Ricardo Gareca explica por qué no continuó en la selección peruana

El entrenador argentino subrayó que nunca hizo caso a los rumores mediáticos: "Yo nunca me hice eco de la prensa, yo me hacía eco de lo que me hablaba el presidente." Sin embargo, el proceso de renovación se complicó cuando su abogado se reunió con su hijo mayor y otros representantes de la Federación, quienes establecieron condiciones que, según él, replicaban los rumores que ya circulaban en los medios. Ante esta falta de claridad y transparencia, Gareca fue categórico: "Las condiciones eran estas, precisamente todo lo que hablaba la prensa. Entonces no me gustaron las formas y directamente di por terminadas las negociaciones", aseguró el argentino.

El exentrenador también explicó su forma de tomar decisiones: "Yo te puedo decir a vos una cosa y después hago otra. Más que las palabras, yo me fijo en los hechos." Para Gareca, los actos concretos son los que guían su criterio profesional, más allá de lo que se diga en los medios o de las intenciones declaradas de los dirigentes. Al analizar las señales de la federación, interpretó que querían iniciar un nuevo ciclo en la selección: "Yo interpreté que es un ciclo cumplido". Esta percepción lo llevó a decidir no continuar, basándose en la coherencia de los hechos con su ética profesional y su visión sobre la conducción del equipo.

Gareca enfatizó que su decisión no tuvo relación con conflictos personales con el actual Presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano: "Quiero que la selección vaya por otro camino. Así lo interpreté yo y así lo di por terminado. Pero yo nunca tuve problema con él, en este caso con Lozano. Siempre me llevé bien. Yo no tuve problema con nadie, en ese aspecto no." Esta aclaración es clave para entender que su salida fue una determinación profesional, fundamentada en cómo se condujeron las negociaciones y no en desacuerdos personales o disputas internas.

PUEDES VER: Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

Ricardo Gareca revela que diferencias en las negociaciones con Lozano lo llevaron a dejar la selección peruana

El contraste entre las renovaciones con Edwin Oviedo y con Lozano fue significativo para Gareca. Con Oviedo, recordó, las negociaciones fueron claras y directas, permitiéndole concentrarse en su labor técnica. En cambio, con Lozano, los intermediarios y las condiciones impuestas complicaron el proceso: "A mí me contrató Oviedo en la primera y en la segunda renové con Oviedo. Entonces, cuando me tocó renovar con Lozano, hubo un montón de condiciones para renovar, las cuales no acepté." Esta situación de la falta de claridad y la imposición de términos no compatibles con su criterio profesional fueron determinantes para no continuar.

Finalmente, el argentino dejó claro que su salida de la selección peruana fue consecuencia de la interpretación profesional de los hechos y de la falta de transparencia en las negociaciones. Asimismo, resaltó que mantiene un afecto profundo por el país, por la afición y por los jugadores que dirigió. Su decisión se fundamentó en principios de coherencia y ética profesional, demostrando que, incluso frente a presiones externas o rumores, la claridad y la transparencia son esenciales en la relación entre un entrenador y la federación.

