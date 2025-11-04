HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Deportes

Piero Quispe reveló que no fue convocado por FPF por falta de minutos y criticó: "5 jugadores no tenían continuidad"

El exjugador de Universitario de Deportes recibió una llamada de la FPF que justificó su ausencia por falta de continuidad, aunque notó que otros cinco jugadores tenían la misma situación.

Piero Quispe habló sobre por qué no ha estado siendo convocado por la selección peruana. Foto: composición LR/L1 Max/difusión

Piero Quispe revela por qué no fue convocado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para los partidos programados. En una reciente conversación para 'L1 Max', el exjugador de Universitario de Deportes explicó por qué no fue tomado en cuenta para los partidos de la Bicolor antes de la fecha FIFA de octubre.

En sus palabras, Quispe señaló que le dolió mucho esto, debido a que, si bien, en algunos partidos no fue titular, venía jugando con regularidad, entrando en el segundo tiempo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando dijo que lo llamaron de la FPF para decirle que no sería convocado por falta de continuidad, no obstante, cuando vio la lista, notó a cinco jugadores más que no tenían continuidad.

lr.pe

¿Qué dijo Piero Quispe sobre la FPF?

"Sí, primero, no sé por qué me dejaron de convocar. No jugaba de titular, pero sí entraba en todos los partidos, y en los últimos dos partidos jugué titular antes de que salga la fecha FIFA de octubre y estaba jugando todos. Entonces tuve una llamada, y ustedes ya deben saber de quién, y me dijeron que no iba a estar convocado porque no tenía continuidad. Y lo tomé de la mejor manera, no, no le dije nada", explicó en un primer momento.

"Pero me dolió porque sí tenía continuidad, y cuando vi la lista había más de 5 que no tenían. Entonces es como que a cualquiera le dolería, eso me ayudó a mejorar, a entrenarme más de lo que estaba entrenando. Y bueno, la anterior sí hablé con Manuel (Barreto), le dije que todavía no estoy al 100, porque ahí sí no jugaba, porque todavía no estaba en el tema de Pumas y Sydney. Entonces lo mejor era que no me convocara, porque también recién había llegado acá a Australia y entonces ir de nuevo a Chile como que iba a ser cansado", complementó Quispe.

lr.pe

¿Cuándo jugará la Selección Peruana?

La Selección Peruana se prepara para finalizar el año con dos encuentros internacionales. Durante la última fecha FIFA de 2025, el equipo de Manuel Barreto se medirá ante Rusia y Chile en suelo europeo.

  • Perú vs. Rusia:
  • Fecha: miércoles 12 de noviembre de 2025
  • Sede: San Petersburgo
  • Hora: 12.00 p. m. (hora peruana)
  • Perú vs. Chile:
  • Fecha: martes 18 de noviembre de 2025
  • Sede: Sochi
  • Hora: 11.00 a. m. (hora peruana)
