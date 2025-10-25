Ricardo Gareca no deja de hablar de la selección peruana. Han pasado años desde que dejó la Bicolor, pero el técnico argentino aún recuerda con cierta emoción su pasó por el Perú. En esta ocasión, el 'Tigre' trajo a memoria los aspectos que cambió en el equipo nacional desde su llegada al banquillo. Una de las cosas que presumió Gareca en una reciente entrevista fue el puesto que alcanzó la Blanquirroja en el ranking FIFA cuando asumió la dirección técnica.

Como se recuerda, la selección peruana llegó al top 10 de países con Gareca en el banco. El gran rendimiento colectivo y los inolvidables resultados en las Eliminatorias llevó a nuestra nación hasta lo más alto. La cereza del pastel fue aquella recordada clasificación a Rusia 2018.

Ricardo Gareca presumió del gran cambió que provocó en la selección peruana

"La selección estaba en el puesto 50 y pico, con nosotros llegamos a estar al puesto 10. Eso está registrado, es una realidad. No digo algo que no pasó. Teníamos buena selección, buenos muchachos que juegan aún y todavía no los veo grandes para la selección peruana", declaró para el programa 'Habrá señales'.

Asimismo, comprendió que la FPF buscó darle un lugar a nuevos talentos. Sin embargo, considera que no deben dejarse llevar por las críticas que parten de la hinchada.

"Muchas veces cuando hay frustraciones y expectativas que no se cumplen, por ahí que se dice que el técnico no sirve más, los jugadores no sirven más, que están viejos, grandes, vamos a meter gente joven, quieren una renovación. A veces todo ese tipo de cosas pasan", argumentó.

Ricardo Gareca explicó por qué no renovó con la selección peruana

En otro momento de la entrevista, Ricardo Gareca remarcó el motivo por el que se alejó de la selección peruana. Según contó, no le gustó cómo se llevaron a cabo las negociaciones desde la FPF, por lo que decidió dar un paso al costado.

"Lo que Perú quiso fue un cambio. Resulta que el anterior presidente Edwin Oviedo estuvo preso y asumió Agustín Lozano. Cuando llegó el momento de la renovación, no habíamos clasificado al Mundial porque perdimos el repechaje con Australia. Ese partido lo perdimos por penales. Fueron dos Eliminatorias iguales, quedamos quintos, y bueno, hicieron un cambio. Seguramente no estaban conformes con lo que hacíamos", manifestó.

"No me gustaron las formas de negociación, pero entendí de la mejor manera que de quitarme el suelo, algunas cosas que tienen que haber en el contrato no me gustaron. Además, me enteraba a través de la prensa que habían cosas que eran verdad y ante eso, no me gustaron y nos retiramos de la negociación", enfatizó.