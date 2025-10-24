Han pasado poco más de 4 meses y en Chile continúan hablando de Ricardo Gareca. El técnico argentino tuvo paso para el olvido en la Roja, ya que no solo quedaron fuera del Mundial 2026, sino que tuvieron uno de los peores procesos clasificatorios en su historia. Es más, la prensa sureña lo catalogó como el peor entrenador que ha pasado por el equipo mapochino. El recuerdo del 'Tigre' no es el mejor, además, porque estuvo marcado por decisiones ciertamente polémicas. Una de ellas fue dejar afuera a referentes como Arturo Vidal o Gary Medel.

Justamente, el 'Pitbull' ha habado sobre Ricardo Gareca en una reciente entrevista para el medio 'TNT Sports'. En sus declaraciones, Medel reconoce no haber sido considerado por el 'Flaco' en sus nóminas. Sin embargo, sus compañeros le contaron que sus entrenamientos "eran paupérrimos", por lo que agradece no haber estado bajo sus órdenes.

Gary Medel fulmina a Ricardo Gareca tras su paso por la selección chilena

Medel no tuvo reparos en criticar a Ricardo Gareca. Si bien no fue parte de su procesos en Chile, varios de sus compañeros no le dieron las mejores referencias del argentino y su comando técnico.

“Menos mal que no fui. Mucha gente me contó que él trabajaba muy mal, que los entrenamientos eran paupérrimos. Así que, menos mal, porque hubiese pasado rabias”, declaró.

Posteriormente, trajo a memoria uno de los momentos más duros de la Roja, el cual fue cuando perdieron contra Bolivia. “Es complejo el tema de la selección, perdimos con Bolivia, que nunca había pasado. Pero este es un proceso nuevo, hay jugadores maduros como Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Felipe Loyola o Gabriel Suazo, que son caras que tienen responsabilidades de capitanes, ellos deben llevar a la Selección a un proceso exitoso y ojalá que al Mundial”, agregó.

Gary Medel descarta volver a la selección chilena

A sus 38 años, Gary Medel se sincera y reconoce que ve lejana la posibilidad de que pueda regresar a jugar con la camiseta de Chile. “Cero chance de volver. Es el turno de las nuevas generaciones. El más grande debe tener 30 años. Es el momento de los jóvenes. Tienen varios partidos para ir puliéndose”, enfatizó.

Eso sí, aseguró que le afectó no haber estado en el ciclo de Gareca para entregar sus últimos cartuchos a su país. “Pensé que podía haber estado. No como titular, pero sí para aportar con la experiencia y la jerarquía. Siempre es importante tener en la selección a jugadores con mayor trayectoria, para enseñar y explicar cómo se siente estar en la selección. La Roja no es para cualquiera y se ve demostrado en el día a día y en cada partido. Me dolió un poquito, pero es parte de. Cada cuerpo técnico decide quién está”, concluyó.