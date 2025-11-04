Christian Cueva tendría la posibilidad de volver al fútbol peruano para la siguiente temporada. El mediocampista nacional aún mantiene vínculo contractual con Emelec; sin embargo, podría salir del Bombillo en las siguientes semanas. En los últimos días, el nombre de ‘Aladino’ había sido relacionado solo con el club Sport Boys. No obstante, ahora se habrían sumado dos clubes de la capital: Universitario y Sporting Cristal.

Según reveló Diego Penny, en el programa streaming 'Mano a Mano', tanto la 'U' como el conjunto celeste también desean contar con Cueva, por lo que ya hay una comunicación directa de los 3 clubes (sumando a Sport Boys) con 'Aladino' para convencerlo de llegar a sus filas.

Christian Cueva en el radar de Universitario y Sporting Cristal, según Diego Penny

El exfutbolista contó, también, que Emelec ya no tiene deuda con 'Aladino', pues la nueva directiva se puso al día con los pagos. Además, informó que la intención de ellos es renovarle. No obstante, existe interés de los 3 equipos peruanos, por lo que el volante tendrá que decidir qué quiere para su futuro.

"En Emelec han entrado otras personas y ya le pagaron a Christian Cueva los 4 meses pendientes. Los que han entrado le quieren renovar, pero tres equipos muy importantes de Lima lo están llamando", dijo en un primer instante.

"Se trata de Sport Boys, Sporting Cristal y Universitario. El hecho que lo estén llamando no quiere decir que esté cerca a firmar algo, pero la intención está. No es que lo hayan ofrecido, los tres clubes se están comunicando directamente con él", acotó.

¿Cuál es el valor actual de Christian Cueva?

De acuerdo a Transfermarkt, 'Aladino' posee una cotización de 250 mil euros.