Fútbol Peruano

Reimond Manco desaprueba posible fichaje de Álex Valera por Ceará y le pide no dejar Universitario: "Mejor que se quede a pelear el tetra"

Fiel a su estilo, Reimond Manco analizó la situación de Alex Valera, quien podría dejar Universitario para jugar en la liga brasileña; sin embargo, el exjugador señaló que Ceará es un club que no posee una gran trayectoria histórica.

Reimond Manco habló sobre el posible fichaje de Alex Valera por Ceará. Foto: composición LR/Línea de 5/ difusión
¿Alex Valera tendría sus días contados en Universitario de Deportes? El delantero, pieza clave en el esquema de Jorge Fossati y fundamental para lograr el tricampeonato de la Liga 1, estaría siendo observado por un club brasileño. Según su representante, Ricardo Morales, mantienen conversaciones con el Ceará de Brasil.

En este contexto, Reimond Manco, en una reciente edición de 'Línea de 5', dio su análisis sobre la situación y desaprobó un posible fichaje. Según sus declaraciones, aunque reconoció que el Brasileirao es superior a la liga peruana, Ceará no cuenta con una gran trayectoria, por lo que Valera no tendría el mismo protagonismo que posee actualmente en la ‘U’.

lr.pe

Reimond Manco desaprueba fichaje de Alex Valera por Ceará

En su análisis, el exjugador de Alianza Lima señaló que sería mejor que Valera permanezca en la ‘U’ para poder disputar el tetracampeonato. Además, reconoció que el equipo brasileño carece de historia y lo comparó con otros grandes nombres del fútbol carioca.

"Para eso, mejor que se quede en Universitario para pelear el 'tetra'. Es cierto que el Brasileirao es una mejor liga que la peruana, pero estaría yendo a un equipo que no tiene mucha tradición. Además, en el Ceará no va a tener tanto protagonismo como lo tiene en la 'U. Cearan no es como Flamengo, Gremio, Fluminense, Bahia. Por la edad que tiene, tiene que pensarlo bien", explicó Manco.

lr.pe

¿Alex Valera se va de Universitario?

Según palabras de Ricardo Morales, en una reciente entrevista para 'Fútbol Como Cancha', Valera ha sido ofrecido al club y se viene teniendo conversaciones con la esperanza de que se llegue a algo en concreto, pues, aún no hay una oferta formal.

"Sí, el nombre ha sido propuesto, se viene trabajando y esperando a ver más adelante, cuando ya comience a moverse el mercado y abrirse la ventana, qué posibilidades podría haber”, explicó Morales.

En otro momento, complementó señalando el deseo de Valera de seguir vistiendo la camiseta crema y conseguir el tetracampeonato.

"Alex lo que hoy quiere es quedarse en Universitario de Deportes para pelear el tetracampeonato”, fueron las palabras del representante.

