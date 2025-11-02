Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga Femenina: hora y canales para ver el clásico del fútbol peruano

Alianza Lima y Universitario se vuelven a ver las caras en la gran final de la Liga Femenina de Fútbol 2025. Sin duda, los dos equipos más fuertes del campeonato e incluso ambos clasificaron goleando en las semifinales. Las Leonas demostraron su jerarquía goleadora ante Sporting Cristal, mientras que Alianza Lima hizo lo propio contra Mannucci.

La escuadra victoriana y las ‘Leonas’ se enfrentarán nuevamente en una final del fútbol femenino, replicando lo ocurrido en el torneo Apertura. Es importante señalar que, si Alianza Lima logra la victoria, se consagrará campeona nacional de manera automática. En caso de perder, el equipo deberá competir en los ‘Playoff’ contra Universitario de Deportes para definir su futuro en el campeonato.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario la final del fútbol femenino?

A falta de confirmar el horario, se espera que la primera final se dispute el próximo fin de semana. Alianza Lima cerrará la llave en el Estadio Alejandro Villanueva, ya que quedaron primeros en la tabla del Torneo Clausura.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga femenina?

La transmisión de este Alianza Lima vs Universitario femenino estará a cargo de Movistar Deportes, canal 3 y 703 HD de Movistar TV. Además, puedes verlo gratis por internet desde América TvGO, en su sitio web oficial o desde su aplicación.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Universitario a la final de la Liga Femenina?

Alianza Lima se impuso con un contundente 3-0 (5-0 en el global) sobre Carlos A. Mannucci en el Estadio Alejandro Villanueva, en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga Femenina 2025. Este triunfo permitió a las ‘blanquiazules’ asegurar su lugar en la final del torneo, donde se enfrentarán a su eterno rival, Universitario de Deportes.

Por otro lado, Las Leonas reafirmaron su excelente desempeño en la temporada al vencer 6-0 a Sporting Cristal en el partido de vuelta de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025.