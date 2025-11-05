Piero Quispe reapareció en una entrevista. El volante peruano se consagró campeón con Universitario en el 2023 y fichó por Pumas para disputar la Liga MX. Sin embargo, no logró consolidarse y fue cedido al Sydney FC en Australia. El joven futbolista de 24 años se emocionó por el histórico tricampeonato y rechazó cualquier vínculo con Alianza Lima en un futuro lejano.

No es descabellado ver algunos jugadores hinchas de la 'U' con la camiseta aliancista. Por ejemplo, Miguel Trauco priorizó el lado profesional y aceptó el reto de fichar por el popular club de La Victoria. Asimismo, el volante Jairo Concha salió bicampeón con Alianza. No obstante, Quispe deslizó una contundente respuesta sobre esa posibilidad.

¿Qué dijo Piero Quispe sobre la posibilidad de jugar en un futuro por Alianza Lima?

Gustavo Peralta le preguntó a Piero Quispe, en L1 MAX, sobre la posibilidad de llegar a Alianza Lima, como lo hizo Miguel Trauco. "¿Me llama Alianza Lima? No va a pasar nunca. Yo mismo le diría que no, ni siquiera mi representante", reveló el futbolista para ‘Hablemos de MAX’.

Además, comentó la clave para conseguir el 'tri'. "La ‘U’ trabajó bien, jugaba bien, y cuando no, igual ganaba. Eso es la ‘U’. A la ‘U’ nunca se le da por muerto. Vi varios partidos que estaban empatando y de un momento a otro entran unos cambios y te resuelven el partido. Siempre me acuerdo de una frase, que los cambios son los que cambian los partidos", enfatizó Piero Quispe en el popular programa deportivo.

¿Qué dijo Piero Quispe sobre la FPF?

"Sí, primero, no sé por qué me dejaron de convocar. No jugaba de titular, pero sí entraba en todos los partidos, y en los últimos dos partidos jugué titular antes de que salga la fecha FIFA de octubre y estaba jugando todos. Entonces tuve una llamada, y ustedes ya deben saber de quién, y me dijeron que no iba a estar convocado porque no tenía continuidad. Y lo tomé de la mejor manera, no, no le dije nada", explicó en un primer momento.

Piero Quispe contó cómo salió de Pumas para fichar por Sydney

"Estoy feliz en Australia, pero extraño Méxio y el club. Mi hija es mexicana, tengo grandes amigos allá, pero no quise irme, me obligaron a salirme de ahí. Lo tomé de buena manera, no tengo ningún resentimiento con nadie", declaró.



