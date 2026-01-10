Néstor Grindetti, presidente del club Independiente, viene siguiendo junto al equipo argentino en lo que será la participación en la Serie Río de la Plata. En esta competición se enfrentarán contra Alianza Lima en el primer partido del torneo.

El directivo argentino tuvo una entrevista con El Comercio, donde indicó que tiene buenas referencias del club 'blanquiazul', mencionando que es uno de los más importantes a nivel sudamericano. "El concepto que tenemos de Alianza Lima es alto, es una de las instituciones más prestigiosas de Sudamérica, no cabe duda de eso", mencionó Grindetti.

Presidente de Independiente elogió a Alianza Lima previo a inicio de la Serie Río de la Plata

Grindetti resaltó el hecho de enfrentarse a rivales importantes como Alianza Lima. Dejó en claro que este torneo es de suma importancia para la preparación del equipo, por ello, le están dando mucha seriedad a su participación. "Para Independiente suma mucho, esto es parte de nuestra pretemporada, lo tomamos con total seriedad. Es parte de la formación del equipo que va a arrancar la temporada acá en Buenos Aires la última semana de enero. Le damos mucha importancia y lo tomamos con total seriedad", mencionó el presidente del 'Rey de Copas'.

Este torneo reúne a equipos importantes del continente sudamericano, por lo que, le están dando mucha importancia a la buena relación entre las instituciones deportivas. Algunos de los equipos históricos que participan del evento son: River Plate, Millonaros, San Lorenzo, Colo Colo, Olimpia, entre otros.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Independiente?

El choque entre Alianza Lima vs Independiente por la Serie Río de La Plata tendrá inicio a las 7:00 p. m. (hora peruana). En las últimas horas se supo que hay complicaciones climáticas, lo cual podría generar un posible retraso del partido. Hasta el momento, todo se dará con normalidad, ya que, no hay ningún anuncio de manera oficial.