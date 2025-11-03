HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Hinchas de Alianza Lima se acercaron al entrenamiento, en Lurín, para mostrar su inconformidad sobre las últimas actuaciones del equipo en la Liga 1. Paolo Guerrero habló sobre ello a su salida del recinto.

Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2025. Foto: composición LR/captura de Canal N/La República
Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2025. Foto: composición LR/captura de Canal N/La República

Alianza Lima volvió a entrenar este lunes 3 de noviembre pensando en lo que será el partido contra Los Chankas por la penúltima jornada del Torneo Clausura 2025. Durante la sesión de práctica en EGB, en Lurín, algunos hinchas se acercaron al recinto para conversar con los jugadores. Las últimas actuaciones del equipo en la Liga 1 han sembrado dudas, algo que ha generado que aficionados íntimos decidan charlar con el plantel con el fin de revertir la situación.

A su salida de las instalaciones, Paolo Guerrero habló con la prensa y confirmó este encuentro con los aficionados. El experimentado delantero nacional remarcó que el sentir de los hinchas es comprensible, pues Alianza Lima debe salir a ganar siempre, sea cual sea el contexto.

PUEDES VER: Alianza Lima definió a su primer refuerzo del 2026: íntimos irán por D'Alessandro Montenegro tras final de la Liga 1 2025

lr.pe

Paolo Guerrero habló en la previa del Alianza Lima contra Lo Chankas

"Sí, (se acercaron) para conversar. Los hinchas siempre apoyando. Estamos con la mejor expectativa para sacar el resultado que necesitamos y queremos. Nos faltan dos finales y luego se viene la liguilla, que va a ser muy importante para nosotros. El objetivo lo tenemos claro", sostuvo el 'Depredador', que ha venido siendo titular en los últimos encuentro del conjunto blanquiazul.

Guerrero reconoció que el equipo debe mejorar de cara a esta recta final del torneo y que seguirán trabajando para ello. "Muy bien, hemos podido conversar, así que nada a seguir con el objetivo en la cabeza y enfocarnos para cumplir el objetivo. Alianza Lima tiene que salir a disputar en cualquier estadio y ciudad los 3 puntos, eso está claro. (...) Es entendible, el hincha quiere ver a Alianza ganar, al mejor equipo del Perú ganar, así que a seguir trabajando y corregir los errores. El miércoles nos espera un partido difícil, pero sabemos que tenemos que ganar". acotó.

Con miras al partido pendiente del Clausura, la delegación victoriana viajará a Andahuaylas el martes 4 en la madrugada y tendrán un día para terminar de preparar el encuentro.

PUEDES VER: Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga Femenina: hora y canales para ver el clásico del fútbol peruano

lr.pe

¿A qué hora juegan Alianza Lima contra Los Chankas?

El enfrentamiento entre ambas escuadras se disputará este miércoles 5 de noviembre a partir de las 3.15 p. m. (hora peruana). El encuentro es válido por la fecha 9. El equipo que dirige César Vaioli ha ganado sus seis últimos partidos en calidad de local y pueden dar el golpe ante los íntimos.

