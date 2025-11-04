Hace unos meses, Piero Quispe salió de Pumas UNAM y llegó a Sydney FC de Australia, un movimiento en su carrera que fue cuestionado por un sector de la opinión pública debido al nivel de la liga de ese país de Oceanía. Las informaciones indicaban que el exjugador de Universitario ya no tenía espacio en el equipo por ocupar un cupo de extranjero y tuvo que salir del cuadro auriazul en calidad de préstamo. Este martes 4 de noviembre, el propio jugador habló sobre el tema y confirmó que ocupar ese espacio como foráneo fue la principal razón de su salida del club.

En una entrevista para L1 Radio, el volante nacional, campeón con Universitario en el 2023, confesó que nunca quiso irme de Pumas, pero que fue obligado a dar un paso al costado. Asimismo, remarcó que no guarda rencor por cómo se manejó el tema.

Piero Quispe contó cómo salió de Pumas para fichar por Sydney

"Estoy feliz en Australia, pero extraño Méxio y el club. Mi hija es mexicana, tengo grandes amigos allá, pero no quise irme, me obligaron a salirme de ahí. Lo tomé de buena manera, no tengo ningún resentimiento con nadie", declaró.

El futbolista de 24 años, quien ya debutó con Sydney FC, negó que desde Pumas hayan conversado con él previo a definir su salida y que la noticia le cayó "como un baldazo de agua", pues no se lo esperaba. Quispe se mostró optimista con este nuevo paso en su carrera y aseguró que dará lo mejor de sí para destacar.

"No (sobre si conversaron con él antes), la noticia me llegó como un baldazo de agua. (Me dijeron) que querían el cupo de extranjero para otro jugador. Pero como te digo, no tengo rencor, estoy bien y feliz acá. Dios siempre tiene un propósito. Quiero dar lo mejor de mí en cada partido y entrenamiento", sostuvo.

Piero Quispe llegó a Sydney FC en calidad de préstamo

El volante peruano aún tiene vínculo con Pumas UNAM, que decidió cederlo a Sydney FC solo por un año.