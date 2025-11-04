HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Fútbol Peruano

Sebastián Britos a puertas de dejar Universitario: tiene propuestas de otros clubes de la Liga 1 y del extranjero

La situación de Sebastián Britos en Universitario de Deportes podría culminar pronto, ya que la 'U' no ha mostrado interés en renovarle su contrato, que finaliza en diciembre.

La historia de Sebastián Britos con Universitario de Deportes parece estar a punto de terminar, pues, según información del periodista Gustavo Peralta, el club no ha mostrado interés en entablar conversaciones con el portero charrúa, cuyo contrato vence en diciembre. En este contexto, habría clubes de la Liga 1 interesados en el guardameta, además de equipos provenientes de Paraguay y Colombia.

El jugador, que llegó del Liverpool FC en 2024, ha mostrado un bajón de rendimiento en los partidos que ha disputado. Muchos hinchas han pedido su salida y el regreso de Diego Romero quien no tiene mucha participación en Banfield, Argentina; además, consideran que Britos es un portero que suele estar cerca del error.

¿Sebastián Britos dejará Universitario?

Todo sigue igual con respecto al futuro de Britos

En medio de este panorama, Peralta señaló que desde el entorno cercano de Britos, se han dado cuenta de que su estadio en Ate podría estar por acabarse.

"Sobre Sebastián Britos: Todo sigue igual y ya no hubo nuevo contacto con la U para una posible renovación. El entorno del arquero uruguayo entiende que la etapa con el club crema puede cerrarse pronto. Hay un par de clubes de Perú que han mostrado interés, pero también hay ofertas en Paraguay y Colombia", se lee en la publicación vía X de Peralta.

Sebastián Britos habla sobre su futuro en Universitario

Como se recuerda, en una conversación con los medios, después de que la U consiguiera el tricampeonato, el portero habló sobre su futuro en el conjunto crema.

"Yo me quiero mantener en el club, a pesar de que no atravesé un buen momento en un punto del año, me quedo con cosas positivas, cosas por mejorar. En partidos importantes, gracias a Dios estuve a la altura. Pero esto es un juego en equipo", fueron las palabras de Britos.

¿Cuánto de contrato le queda a Sebastián Britos con Universitario?

Actualmente, Sebastián Britos tiene contrato hasta diciembre de este año y de momento no hay ninguna información oficial proporcionada por el club sobre la estadia del charrúa en la 'U'.

