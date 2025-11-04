FC Barcelona vs Brujas EN VIVO por la Champions League: ¿a qué hora y dónde ver este partidazo?

FC Barcelona contra Brujas EN VIVO y DIRECTO por la Champions League promete ser un partidazo por la jornada 4 de este gran certamen. El club belga tendrá una gran tarea frente al equipo español, quien hasta ahora solo ha perdido un partido, que fue contra el Paris Saint Germain, y viene de golear al Olympiacos. El encuentro se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana) y se podrá ver por la señal de ESPN y vía streaming por Disney+. Además, tienes la opción de seguirlo aquí, en La República Deportes.

En todas las competiciones, entre Europa League y Champions League, Brujas y Barcelona se han enfrentado en cuatro ocasiones. El historial favorece al conjunto azulgrana, que suma tres victorias y un empate, mientras que el equipo belga aún no conoce el triunfo.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs Brujas por la Champions League?

El encuentro se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana), si te encuentras fuera del país La República te deja la lista de horarios para otros países del continente.

Perú: 3.00 p.m.

3.00 p.m. Colombia: 3.00 p.m.

3.00 p.m. Ecuador: 3.00 p.m.

3.00 p.m. Bolivia: 4.00 p.m.

4.00 p.m. Venezuela: 4.00 p.m.

4.00 p.m. Chile: 5.00 p.m.

5.00 p.m. Paraguay: 5.00 p.m.

5.00 p.m. Argentina: 5.00 p.m.

5.00 p.m. Uruguay: 5.00 p.m.

5.00 p.m. Brasil: 5.00 p.m.

¿Dónde ver FC Barcelona vs Brujas por la Champions League?

El encuentro se podrá seguir desde la señal de ESPN y vía streaming por Disney+, pero también tienes la opción de seguirlo aquí, en La República Deportes, donde te llevaremos el minuto a minuto de este partido.

Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN

Disney+ Premium Argentina, ESPN Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN

Disney+ Premium Chile, ESPN Brasil: Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play, TNT Brasil, TNT Go

Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play, TNT Brasil, TNT Go Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN

Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN

Disney+ Premium Sur, ESPN Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN

Disney+ Premium Sur, ESPN Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN

Disney+ Premium Argentina, ESPN Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN

Disney+ Premium Argentina, ESPN Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN

Posible alineación de FC Barcelona

Szczesny; Koundé, Cubarsí, Araujo, ABalde; Frenkie de Jong, Casadó, Fermín; Yamal, Rashford y Lewandowski.

Posible alineación de Brujas