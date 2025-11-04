HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
FC Barcelona vs Brujas EN VIVO por la Champions League: ¿a qué hora y dónde ver este partidazo?

Este miércoles, en el Estadio Jan Breydel, el FC Barcelona se enfrentará a Brujas en un emocionante duelo por la jornada 4 de la Champions League.

Barcelona vs Brujas EN VIVO por la Champions League. Foto: composición LR
FC Barcelona contra Brujas EN VIVO y DIRECTO por la Champions League promete ser un partidazo por la jornada 4 de este gran certamen. El club belga tendrá una gran tarea frente al equipo español, quien hasta ahora solo ha perdido un partido, que fue contra el Paris Saint Germain, y viene de golear al Olympiacos. El encuentro se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana) y se podrá ver por la señal de ESPN y vía streaming por Disney+. Además, tienes la opción de seguirlo aquí, en La República Deportes.

En todas las competiciones, entre Europa League y Champions League, Brujas y Barcelona se han enfrentado en cuatro ocasiones. El historial favorece al conjunto azulgrana, que suma tres victorias y un empate, mientras que el equipo belga aún no conoce el triunfo.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs Brujas por la Champions League?

El encuentro se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana), si te encuentras fuera del país La República te deja la lista de horarios para otros países del continente.

  • Perú: 3.00 p.m.
  • Colombia: 3.00 p.m.
  • Ecuador: 3.00 p.m.
  • Bolivia: 4.00 p.m.
  • Venezuela: 4.00 p.m.
  • Chile: 5.00 p.m.
  • Paraguay: 5.00 p.m.
  • Argentina: 5.00 p.m.
  • Uruguay: 5.00 p.m.
  • Brasil: 5.00 p.m.

¿Dónde ver FC Barcelona vs Brujas por la Champions League?

El encuentro se podrá seguir desde la señal de ESPN y vía streaming por Disney+, pero también tienes la opción de seguirlo aquí, en La República Deportes, donde te llevaremos el minuto a minuto de este partido.

  • Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN
  • Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN
  • Brasil: Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play, TNT Brasil, TNT Go
  • Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN
  • Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN
  • Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN
  • Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN
  • Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN
  • Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN

Posible alineación de FC Barcelona

  • Szczesny; Koundé, Cubarsí, Araujo, ABalde; Frenkie de Jong, Casadó, Fermín; Yamal, Rashford y Lewandowski.

Posible alineación de Brujas

  • Jackers; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Sandra, Stankovic, Vanaken; Forbs, Tzolis y Tresoldi.
