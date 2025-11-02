HOYSuscripcion LR Focus

Canal confirmado PSG - Bayern Múnich por la Fase Liga de la Champions League

¡Duelo de invictos! Por la fecha 4 de la Fase Liga de la Copa de Europa, PSG recibirá al Bayern Múnich en un encuentro que promete muchos goles. Conoce AQUÍ todos los detalles.

Ambos equipos no han perdido en lo que va de la Champions. Foto: composición LR/AFP
Est martes 4 de noviembre, PSG y Bayern Múnich se medirán en el Parque de los Príncipes, en Francia, por una nueva jornada de la Fase Liga de la Champions League. Ambos equipos llegan invictos (9 puntos) a este partido y con la misma diferencia de goles en la tabla (10). El encuentro será transmitido por la señal de ESPN 2 a partir de las 3.00 p. m. (hora local).

El equipo que dirige Luis Enrique llega a este partido tras derrotar 1-0 a Niza por la Ligue 1. Por otro lado, los bávaros, vienen de golear 3-0 al Bayern Leverkuse por la Bundesliga, donde están invictos y líderes. La última vez que ambas escuadras se enfrentaron PSG se impuso por 2-0.

PUEDES VER: Jugadores de Alianza Universidad se fueron a los golpes en pleno partido: 'Hubo un cabezazo y varios puñetes'

Canal TV del PSG - Bayern Múnich por la Champions League

En toda Sudamérica, el compromiso entre PSG - Bayern Múnich por la Fase Liga de esta edición de la Champions League será transmitido por ESPN 2 y la plataforma streaming Disney Plus.

¿Dónde ver ONLINE PSG - Bayern Múnich por la Champions League?

Para que no te pierdas la transmisión del duelo entre PSG - Bayern Múnich por internet, puedes sintonizar la señal streaming de Disney Plus, servicio en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes en su plataforma oficial.

PUEDES VER: Alianza Lima definió a su primer refuerzo del 2026: íntimos irán por D'Alessandro Montenegro tras final de la Liga 1 2025

Próximos partidos de PSG y Bayern Múnich

Luego de esta jornada europea, Bayern Múnich jugará contra FC Unión Berlín el sábado 8 de noviembre por el campeonato alemán y PSG visitará a Lyon por la Ligue 1 el domingo 9.

