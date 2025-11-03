PSG vs Bayern Múnich EN VIVO: pronóstico, horario y canal de TV para ver el partido de la Champions League 2025
Franceses y alemanas disputarán el partido más atractivo de la fecha 4 de la UEFA Champions League. Sigue la transmisión del PSG vs Bayern Múnich en directo.
PSG vs Bayern Múnich en vivo disputan una 'final adelantada' por la fecha 4 de la Champions League 2025. Ambas escuadras se enfrentarán este martes 4 de noviembre, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), en el Parque De Los Príncipes de París. La transmisión del cotejo estará a cargo de la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que prepara La República Deportes.
Los equipos comandados por Luis Enrique y Vincent Kompany comparten la punta de la fase regular y ganaron todos los partidos que disputaron en la presente edición. Los hinchas estarán atentos al enfrentamiento que tendrá como protagonistas a jugadores de la talla de Luis Díaz, Ousmane Dembélé, Vitinha y Harry Kane.
Horarios del PSG vs Bayern Múnich por Champions League
En suelo peruano, el choque entre PSG vs Bayern Múnich por la fecha 4 de la Champions League empezará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, revisa la guía de horarios.
- México: 2.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.
- España: 10.00 p. m.
¿Dónde ver PSG vs Bayern Múnich hoy?
La transmisión por TV del PSG vs Bayern Múnich por la Champions League estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con suscripción previa.
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
- México: MAX
- Centroamérica: ESPN y Disney Plus
- Estados Unidos: TUDN y Univisión
- España: Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus.
¿Cómo ver PSG vs Bayern Múnich por internet gratis?
Si deseas ver PSG vs Bayern Múnich por internet, podrás hacerlo a través de la cobertura online gratis de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto, videos de los goles y todas las incidencias del compromiso.
Alineaciones de PSG vs Bayern Múnich
Estos serían los equipos titulares del PSG y Bayern Múnich por la Champions League. Luis Díaz y Dembélé son algunos de los que se verán acción.
- PSG: Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Mendes, Zaire-Emery; Barcola, Kvaratskhelia y Dembélé.
- Bayern Múnich: Neuer; Boey, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlović; Luis Díaz, Olise, Karl; Harry Kane.
PSG vs Bayern Múnich: pronóstico
Las apuestas del PSG vs Bayern Múnich le otorgan una pequeña ventaja al club parisino, que recibirá en su casa al gigante de Baviera.
- Betsson: PSG (2.45), empate (3.95), Bayern Múnich (2.65)
- Betano: PSG (2.47), empate (4.05), Bayern Múnich (2.70)
- bet365: PSG (2.50), empate (3.60), Bayern Múnich (2.63)
- 1XBet: PSG (2.45), empate (4.17), Bayern Múnich (2.72)
- Coolbet: PSG (2.48), empate (4.00), Bayern Múnich (2.70)
- Doradobet: PSG (2.42), empate (3.80), Bayern Múnich (2.66).
Historial de PSG vs Bayern Múnich
En los últimos partidos, Bayern Múnich logró sacar una importante ventaja sobre el vigente campeón de Europa.
- PSG 2-0 Bayern Múnich | Mundial de Clubes 2025
- Bayern Múnich 1-0 PSG | Champions League 2024-25
- Bayern Múnich 2-0 PSG | Champions League 2022-23
- PSG 0-1 Bayern Múnich | Champions League 2022-23
- PSG 0-1 Bayern Múnich | Champions League 2020-21.