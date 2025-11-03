Hace unos días, la selección peruana y el FC Barcelona se encontraban cerca de cerrar un amistoso para diciembre de este año. Sin embargo, todo parece indicar que ahora la situación es diferente. Según informó el medio español 'Mundo Deportivo', el cuadro azulgrana ha recibido una propuesta de Marruecos para jugar contra ellos, una oferta que optarían por priorizar.

Según el mencionado medio, Barcelona ve más viable jugar contra la selección marroquí por un tema de tiempos, tomando en cuenta el reglamento vigente sobre las vacaciones de Navidad para los jugadores del cuadro culé, algo que han consultado con LaLiga, la Federación y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Barcelona ya no jugaría amistoso con Perú en diciembre

El portal afirma que la propuesta de jugar con Marruecos está mejor situada que la invitación de la Bicolor debido a la "cercanía" del país. Eso sí, aseguran que el Barcelona debe tomar una decisión pronto.

"A día de hoy internamente se considera más viable en términos de logística para la ventana de diciembre la propuesta para desplazarse a jugar en Marruecos, dado que la cercanía con el país africano permite hacer el viaje de ida y el de vuelta desde Barcelona en menos de 24 horas. Es decir, que se podría viajar por la mañana y volver por la noche tras el partido. Por contra, la distancia con Lima implica que el viaje sea más largo y sea más difícil ubicarlo antes de que la plantilla coja las vacaciones de Navidad, y más teniendo en cuenta que el día 3 o 4 de enero de 2026 habrá partido de Liga contra el Espanyol y, por tanto, que no hay mucho margen para ubicar los días de descanso obligatorio que marca la AFE para los futbolistas", se lee.

Barcelona consideraría jugar con Perú en el 2026

Por otro lado, el diario deportivo informó que en el seno del club se tiene la idea de aceptar tanto la oferta de Marruecos y Perú debido a que "las dos propuestas son muy potentes" (la de la Blanquirroja ronda entre los 7 y 8 millones). "Si no se puede jugar ahora se cerrará un contrato para hacerlo cuando mejor encaje durante 2026", escribieron en su portal. Como se sabe, el conjunto blaugrana está gestionando estos amistosos con el objetivo de incrementar sus ingresos.