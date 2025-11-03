HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     
Fútbol Peruano

¡Peligra amistoso con la selección peruana! Barcelona priorizaría partido con Marruecos por determinante razón: "Más viable"

En las últimas horas, desde España revelaron que Barcelona desistiría de la propuesta de jugar contra Perú en diciembre y ahora los culés se enfrentarían a la selección de Marruecos.

El amistoso que planea concretar el Barcelona será para después del 21 de diciembre. Foto: composición LR/AFP
El amistoso que planea concretar el Barcelona será para después del 21 de diciembre. Foto: composición LR/AFP

Hace unos días, la selección peruana y el FC Barcelona se encontraban cerca de cerrar un amistoso para diciembre de este año. Sin embargo, todo parece indicar que ahora la situación es diferente. Según informó el medio español 'Mundo Deportivo', el cuadro azulgrana ha recibido una propuesta de Marruecos para jugar contra ellos, una oferta que optarían por priorizar.

Según el mencionado medio, Barcelona ve más viable jugar contra la selección marroquí por un tema de tiempos, tomando en cuenta el reglamento vigente sobre las vacaciones de Navidad para los jugadores del cuadro culé, algo que han consultado con LaLiga, la Federación y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

PUEDES VER: Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: 'Hemos conversado. Es entendible'

lr.pe

Barcelona ya no jugaría amistoso con Perú en diciembre

El portal afirma que la propuesta de jugar con Marruecos está mejor situada que la invitación de la Bicolor debido a la "cercanía" del país. Eso sí, aseguran que el Barcelona debe tomar una decisión pronto.

"A día de hoy internamente se considera más viable en términos de logística para la ventana de diciembre la propuesta para desplazarse a jugar en Marruecos, dado que la cercanía con el país africano permite hacer el viaje de ida y el de vuelta desde Barcelona en menos de 24 horas. Es decir, que se podría viajar por la mañana y volver por la noche tras el partido. Por contra, la distancia con Lima implica que el viaje sea más largo y sea más difícil ubicarlo antes de que la plantilla coja las vacaciones de Navidad, y más teniendo en cuenta que el día 3 o 4 de enero de 2026 habrá partido de Liga contra el Espanyol y, por tanto, que no hay mucho margen para ubicar los días de descanso obligatorio que marca la AFE para los futbolistas", se lee.

PUEDES VER: Miguel Trauco confiesa por qué Alex Valera tuvo que patear penal del repechaje ante Australia: 'Nunca más dejo que tomen mi responsabilidad'

lr.pe

Barcelona consideraría jugar con Perú en el 2026

Por otro lado, el diario deportivo informó que en el seno del club se tiene la idea de aceptar tanto la oferta de Marruecos y Perú debido a que "las dos propuestas son muy potentes" (la de la Blanquirroja ronda entre los 7 y 8 millones). "Si no se puede jugar ahora se cerrará un contrato para hacerlo cuando mejor encaje durante 2026", escribieron en su portal. Como se sabe, el conjunto blaugrana está gestionando estos amistosos con el objetivo de incrementar sus ingresos.

Notas relacionadas
Miguel Trauco confiesa por qué Alex Valera tuvo que patear penal del repechaje ante Australia: "Nunca más dejo que tomen mi responsabilidad"

Miguel Trauco confiesa por qué Alex Valera tuvo que patear penal del repechaje ante Australia: "Nunca más dejo que tomen mi responsabilidad"

LEER MÁS
Luis Advíncula señala quiénes 'malograron' a Oliver Sonne desde que llegó a la selección peruana: "El 'blanco' ahora hace jodas"

Luis Advíncula señala quiénes 'malograron' a Oliver Sonne desde que llegó a la selección peruana: "El 'blanco' ahora hace jodas"

LEER MÁS
Miguel Trauco lamentó que Juan Reynoso no siga en la selección peruana y dejó indirecta a Fossati: "Con él íbamos al Mundial tranquilamente"

Miguel Trauco lamentó que Juan Reynoso no siga en la selección peruana y dejó indirecta a Fossati: "Con él íbamos al Mundial tranquilamente"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima definió a su primer refuerzo del 2026: íntimos irán por D'Alessandro Montenegro tras final de la Liga 1 2025

Alianza Lima definió a su primer refuerzo del 2026: íntimos irán por D'Alessandro Montenegro tras final de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Santiago Acasiete, DT de Juan Pablo II, se fue a los golpes con su propio jugador, Cristhian Tizón, tras cambiarlo

Santiago Acasiete, DT de Juan Pablo II, se fue a los golpes con su propio jugador, Cristhian Tizón, tras cambiarlo

LEER MÁS
Jorge Fossati califica como "grave" acusaciones de dopaje a jugadores: "Amerita una reacción fuerte de Universitario"

Jorge Fossati califica como "grave" acusaciones de dopaje a jugadores: "Amerita una reacción fuerte de Universitario"

LEER MÁS
Figura de Juan Pablo II se pronuncia sobre fuerte pelea entre su DT Santiago Acasiete y Cristhian Tizón: "Lo vamos a arreglar en casa"

Figura de Juan Pablo II se pronuncia sobre fuerte pelea entre su DT Santiago Acasiete y Cristhian Tizón: "Lo vamos a arreglar en casa"

LEER MÁS
Jugadores de Alianza Universidad se fueron a los golpes en pleno partido: "Hubo un cabezazo y varios puñetes"

Jugadores de Alianza Universidad se fueron a los golpes en pleno partido: "Hubo un cabezazo y varios puñetes"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas este 3 de noviembre en Callao: empresas interrumpieron actividades por extorsiones

Luis Advíncula señala quiénes 'malograron' a Oliver Sonne desde que llegó a la selección peruana: "El 'blanco' ahora hace jodas"

Cecilio Waterman desborda emoción tras histórico título en Chile y recuerda su paso por Alianza Lima: "Fui a Perú y lo pasé mal"

Fútbol Peruano

Santiago Acasiete, DT de Juan Pablo II, se fue a los golpes con su propio jugador, Cristhian Tizón, tras cambiarlo

Jugadores de Alianza Universidad se fueron a los golpes en pleno partido: "Hubo un cabezazo y varios puñetes"

Alianza Lima definió a su primer refuerzo del 2026: íntimos irán por D'Alessandro Montenegro tras final de la Liga 1 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025