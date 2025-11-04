HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más
Deportes

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Poco después de su salida del club huanuqueño, los 2 jugadores participaron de un torneo amistoso. En el evento también estuvo presente Jean Deza.

Carlos Ascues y Alexi Gómez reforzaron al equipo que se enfrentó al de Neutro. Foto: composición de LR/captura de Kick
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron dos de los tres jugadores que Alianza Universidad separó de su plantel debido a un 'ampay' a pocas fechas para el final de la Liga 1 2025. Tras quedarse sin equipos, ambos futbolistas habían pasado desapercibidos hasta ahora, cuando reaparecieron en una 'pichanga' organizada por el streamer Neutro en Magdalena de Mar.

El 'Patrón' y la 'Hiena' no jugaron para el anfitrión del evento, sino para su rival, un personaje también dedicado a los streams conocido como 'Niño Viejo'. Los dos exazulgranas no fueron los únicos jugadores conocidos, pues el exfutbolista Jean Deza también asistió al encuentro, como uno de los refuerzos del conjunto local. Al final, el duelo quedó empatado 1-1.

¿Qué pasó con Carlos Ascues y Alexi Gómez en Alianza Universidad?

El último martes 21 de octubre, Alianza Universidad de Huánuco informó vía redes sociales el despido de Ascues, Gómez y Jesús Barco, quienes fueron grabados durante una reunión con otras personas y rodeados de licor en una piscina.

"Ante los hechos recientemente conocidos que involucran a futbolistas del plantel profesional en actos de indisciplina, contrarios a los principios y normas de nuestra regida institución, se ha decidido iniciar el procedimiento de despido correspondiente, conforme a la legislación vigente", indicó el elenco azulgrana en un comunicado oficial.

Tanto el mediocampista como el lateral habían sido fichados en el mercado de pases de mitad de año con el objetivo de ayudar al club a salvarse de la baja. Aunque llegaron a tener cierta regularidad (cada uno jugó 10 partidos del Torneo Clausura y Ascues incluso metió un gol), su aporte no fue suficiente y actualmente Alianza UDH está al borde del descenso, pues se ubica en el penúltimo lugar de la tabla acumulada.

