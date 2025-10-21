Alianza Universidad de Huánuco tendrá que afrontar 4 fechas decisivas en su lucha por evitar el descenso en la Liga 1. En medio de este panorama, el equipo comandado por Roberto Mosquera decidió despedir a 3 de sus futbolistas por "actos de indisciplina".

A través de un comunicado, el club blaugrana indicó que ya iniciaron con los respectivos procesos de despido. Los futbolistas sindicados serían Carlos Ascues, Jesús Barco y Alexi Gómez, quienes fueron ampayados por el programa Magaly TV La Firme.

Comunicado de Alianza Universidad. Foto: Alianza Universidad

Alianza Universidad despide 3 jugadores en plena lucha por el descenso

"El Club Social, Deportivo y Cultural Alianza Universidad de Huánuco informa a la opinión pública y a sus seguidores que, ante los hechos recientemente conocidos que involucran a futbolistas del plantel profesional en actos de indisciplina, contrarios a los principios y normas que rigen nuestra institución, se ha decidido iniciar el procedimiento de despido correspondiente, conforme a la legislación vigente", se leee en el inicio del escrito.

En ese sentido, el cuadro comandado por Roberto Mosquera remarcó la importancia de la disciplina en el plantel e indicó que este tipo de acciones no serán toleradas.

"Alianza Universidad reafirma su compromiso con la disciplina, el respeto y la responsabilidad, valores fundamentales para quienes representan a nuestro club y a la ciudad de Huánuco. Ninguna conducta que atente contra estos principios será tolerada", concluyeron.

¿Cómo va Alianza Universidad en la lucha por el descenso de la Liga 1?

Deportivo Binacional es uno de los 3 equipos que perderá la categoría, pues hace poco fue excluido del torneo por disposición judicial. De momento, los que acompañarían al Poderoso del Sur serían Alianza Universidad y Ayacucho FC, pero también están en peligro UTC, Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y Sport Boys.

Tabla acumulada de la Liga 1 2025