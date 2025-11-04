Christian Tizón se molestó con Santiago Acasiete por ser cambiado, lo que motivó la reacción del DT. Foto: composición de LR/Juan Pablo II/captura de América Deportes

Christian Tizón se molestó con Santiago Acasiete por ser cambiado, lo que motivó la reacción del DT. Foto: composición de LR/Juan Pablo II/captura de América Deportes

El último domingo, Santiago Acasiete y Christian Tizón protagonizaron un bochornoso momento cuando casi se van a los golpes en pleno partido entre Juan Pablo II y Cienciano del Cusco. Las cámaras de TV captaron cómo el entrenador del conjunto papal se acercó a su dirigido poco después de cambiarlo, pero casi de inmediato se produjo entre ambos una escaramuza por la cual tuvieron que ser separados.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, 'Santi' explicó que su reacción se debió a una "calentura del momento" por el resultado adverso. Sin embargo, aclaró que luego pudo solucionar las cosas con el futbolista.

¿Qué dijo Santiago Acasiete sobre la pelea con Christian Tizón?

"El encuentro con Tizón... Sí, hay unas cosas y calenturas que pasan en el momento. Pero ahora ya todo bien. Yo quería explicarle algunas cosas, pero todo se calentó y tuve que retirarme de ese momento", declaró Acasiete.

La pelea entre jugador y entrenador se produjo sobre los 87 minutos del partido en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, cuando el marcador estaba empatado 1-1. Apenas un minuto después de la salida de Tizón, el Papá encontró el 2-1 definitivo que le permitió remontar el encuentro y sentenció al elenco de Chongoyape a una dura derrota que lo complica en su lucha por evitar el descenso.

Quien también se pronunció al respecto fue Christian Flores, mediocampista de Juan Pablo II. "No logré ver, estaba enfocado en el partido. Seguro se va a hablar en casa; esto no sale de acá porque todos estamos calientes. En casa lo vamos a arreglar", sostuvo el volante para L1 Max.