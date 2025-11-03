Sporting Cristal aplastó 4-1 a Comerciantes Unidos, en condición de visita, por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025. Los 'celestes' salieron decididos a limpiar la imagen que dejaron contra Los Chankas. El goleador Irven Ávila fue el MVP del partido, aunque tampoco pudo evitar la mala campaña del popular club del Rímac en la Liga 1 2025. Ineficientes fichajes y una defectuosa gestión hicieron que Cristal no brille este año. Por este motivo, Julio César Uribe deslizó una dolorosa reflexión.

Despertaron tarde. El excampeón del fútbol peruano estuvo desaparecido en el Torneo Apertura y en la última vuelta la escuadra rímense mejoró un poco luego del arribo de Autuori. Sin embargo, no alcanzó para seguirle el ritmo a Universitario y Alianza Lima e incluso el tricampeón lo dejó directamente fuera de la pelea.

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre Sporting Cristal y el tricampeonato de Universitario?

Julio César Uribe reconoció la exitosa temporada de la 'U', tas lograr la distinción en la Liga 1. Pese a la gesta, en tiempo récord, resaltó la importancia de alcanzar la fase de grupos de la Copa Libertadores, ya que representaría una clara oportunidad para obtener la tranquilidad que tanto desean. "La distinción la ha alcanzado Universitario, nosotros podemos conseguir la tranquilidad. De todas formas, no nos conformamos con eso y seguiremos trabajando para estar cada vez mejor", reveló el Director General de Fútbol de Sporting Cristal.

El exfutbolista mantiene la ilusión para acceder a la Copa Libertadores y cerrar el Torneo Clausura de buena forma. "Estamos en camino, lo hemos dicho siempre, la suma se hace al final y esperemos que nos favorezca porque el equipo ha venido trabajando y logrando buenos resultados. Es el fruto del esfuerzo y del buen trabajo institucional", declaró en Entre Bolas.

¿Luis Advíncula regresará a Sporting Cristal para el 2026?

Durante su participación en el programa 'Enfocados', Luis Advíncula reflexionó sobre su etapa en Argentina y su futuro profesional. El lateral del cuadro xeneixe reconoció que su primera opción en Perú sería volver al club donde debutó: Sporting Cristal. No obstante, fue claro al decir que no depende solo de su deseo.“Yo mañana puedo decir ‘quiero ir a Cristal’. Y llega el momento en que Cristal me dice ‘¿sabes qué? No’, por más que yo quiera ellos me dicen que no. Ahí tendría que ver otras opciones”, reveló el defensor de 34 años.





