Universitario vs Sporting Cristal por la semifinal de vuelta de la Liga Femenina: horarios y canales para ver el partido

Universitario y Sporting Cristal vuelven a verse las caras este sábado 1 de noviembre en Campo Mar 'U' desde las 12:30 pm por as semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. El duelo de ida fue parejo y acabó sin goles. Por este motivo, nadie quiere perderse el partido de vuelta. Los canales encargados del cotejo son América TV y Movistar Deportes.

Las ‘Leonas’, bajo la dirección de Andrés Usme, buscan capitalizar la ventaja de jugar en casa para asegurar su clasificación y olvidar la amarga experiencia de la final del Torneo Apertura, donde fueron derrotadas por Alianza Lima. Por su parte, las ‘Rimenses’ intentarán sorprender en un terreno adverso y alcanzar la final por primera vez en su historia reciente.

¿A qué hora juega Universitario ante Sporting Cristal por la semifinal de vuelta del Torneo Clausura?

Este sábado 1 de noviembre, desde las 12:00 am, Universitario se enfrenta a Sporting Cristal por la semifinal de vuelta del Torneo Clausura 2025.

¿Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal por la Liga Femenina?

La transmisión del imperdible partido entre Universitario y Sporting Cristal estarán a cargo de Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD de Movistar TV). También se podrá ver por internet en la plataforma Movistar TV App.

Alineaciones posibles entre Universitario vs Sporting Cristal

Universitario: Bórquez, Espino, Herrera, Castañeda, Flores, Pino, Usme, Cisneros, Novoa, Aguilar, Canales. Foto: Universitario

Sporting Cristal: Correa, Fasabi, Gutiérrez, Tomateo, Urbina, Oribe, Lambraño, Acosta, Iraha, Tomayconsa, Murcia. Foto: Sporting Cristal



