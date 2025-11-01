HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima
EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     
Deportes

Irven Ávila llegó a los 140 tantos con Sporting Cristal y es el tercer goleador histórico del club

Conjunto celeste aseguró un boleto a la próxima Copa Libertadores luego de aplastar 1-4 a Comerciantes Unidos en Cutervo.

Irven Ávila marcó un doblete.
Irven Ávila marcó un doblete. | Club Sporting Cristal

Querido por unos, y no tanto por otros debido a su bajo rendimiento en esta última temporada. Pero Irven Ávila, cual ave fénix, resurge de las cenizas y a punta de goles se ha instalado en la rica historia de un club grande como lo es Sporting Cristal, un león dormido y que suma cinco años sin títulos nacionales.

El hincha de Cristal es exigente y sigue masticando rabia por no salir campeón, teniendo como ‘premio consuelo’ un espacio en la próxima Copa Libertadores. Eso sí, aún no se sabe si va a fase de grupos o jugará etapas previas. El conjunto celeste aprovechó el empate de FBC Melgar, que ya no tendrá actividad en este Torneo Clausura, y ayer derrotó 1-4 a Comerciantes Unidos en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo para ser cuarto en la tabla acumulada con 57 puntos, inalcanzable para el reto de equipos que están debajo.

El “Cholito” Ávila fue una de las figuras al marcar un doblete y llegar así a los 140 goles con casaquilla celeste, superando a otro histórico, Luis Alberto Bonnet (139) y ponerse a ocho de la máxima leyenda, Alberto Gallardo (148), colocándose en el tercer lugar de la tabla de goleadores del club del Rímac.

“Estoy feliz, cuando llegué a Cristal fue para hacer las cosas bien, a cumplir sueños que tenía de niño y eso es algo que vengo consiguiendo y estoy agradecido con el club, con la hinchada”, dijo Ávila, quien anotó sobre los 68 y 72 minutos. Antes le anularon uno (14’) por posición adelantada. Los otros goles llegaron a través de Santiago González (4’) y Maxloren Castro (83’). Matías Sen (45’ +2 penal) colocó el 1-1 parcial.

“Somos conscientes que no es el objetivo trazado a inicio de año, pero hay que trabajar ahora y prepararnos de la mejor manera para afrontar lo que viene”, concluyó Ávila.

Notas relacionadas
Sporting Cristal goleó a Comerciantes Unidos y se mete en zona de playoffs a la Copa Libertadores

Sporting Cristal goleó a Comerciantes Unidos y se mete en zona de playoffs a la Copa Libertadores

LEER MÁS
Irven Ávila llegó a los 140 goles con Sporting Cristal y superó a Luis Alberto Bonnet como tercer máximo artillero histórico

Irven Ávila llegó a los 140 goles con Sporting Cristal y superó a Luis Alberto Bonnet como tercer máximo artillero histórico

LEER MÁS
¿A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal por la semifinal de la Liga Femenina 2025?

¿A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal por la semifinal de la Liga Femenina 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: "Se ha ofrecido voluntariamente"

DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: "Se ha ofrecido voluntariamente"

LEER MÁS
Mr. Peet explota contra Juan Reynoso tras sus declaraciones en Matute: “Nunca ganaste un título en Alianza Lima"

Mr. Peet explota contra Juan Reynoso tras sus declaraciones en Matute: “Nunca ganaste un título en Alianza Lima"

LEER MÁS
Universitario no piensa cambiar fecha para su Noche Crema pese a coincidencia con el Alianza Lima vs Inter Miami: "Oleado y sacramentado"

Universitario no piensa cambiar fecha para su Noche Crema pese a coincidencia con el Alianza Lima vs Inter Miami: "Oleado y sacramentado"

LEER MÁS
Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

LEER MÁS
Lamine Yamal anuncia el fin de su relación con Nicki Nicole y niega traición: "No fui infiel"

Lamine Yamal anuncia el fin de su relación con Nicki Nicole y niega traición: "No fui infiel"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1: acumulado, programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1: acumulado, programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Deportes

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Entradas Flamengo - Palmeiras para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY vía L1 MAX: ¿a qué hora juegan blanquiazules y rojinegros en Matute?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025