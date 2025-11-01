Querido por unos, y no tanto por otros debido a su bajo rendimiento en esta última temporada. Pero Irven Ávila, cual ave fénix, resurge de las cenizas y a punta de goles se ha instalado en la rica historia de un club grande como lo es Sporting Cristal, un león dormido y que suma cinco años sin títulos nacionales.

El hincha de Cristal es exigente y sigue masticando rabia por no salir campeón, teniendo como ‘premio consuelo’ un espacio en la próxima Copa Libertadores. Eso sí, aún no se sabe si va a fase de grupos o jugará etapas previas. El conjunto celeste aprovechó el empate de FBC Melgar, que ya no tendrá actividad en este Torneo Clausura, y ayer derrotó 1-4 a Comerciantes Unidos en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo para ser cuarto en la tabla acumulada con 57 puntos, inalcanzable para el reto de equipos que están debajo.

El “Cholito” Ávila fue una de las figuras al marcar un doblete y llegar así a los 140 goles con casaquilla celeste, superando a otro histórico, Luis Alberto Bonnet (139) y ponerse a ocho de la máxima leyenda, Alberto Gallardo (148), colocándose en el tercer lugar de la tabla de goleadores del club del Rímac.

“Estoy feliz, cuando llegué a Cristal fue para hacer las cosas bien, a cumplir sueños que tenía de niño y eso es algo que vengo consiguiendo y estoy agradecido con el club, con la hinchada”, dijo Ávila, quien anotó sobre los 68 y 72 minutos. Antes le anularon uno (14’) por posición adelantada. Los otros goles llegaron a través de Santiago González (4’) y Maxloren Castro (83’). Matías Sen (45’ +2 penal) colocó el 1-1 parcial.

“Somos conscientes que no es el objetivo trazado a inicio de año, pero hay que trabajar ahora y prepararnos de la mejor manera para afrontar lo que viene”, concluyó Ávila.