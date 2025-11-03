HOYSuscripcion LR Focus

Luis Advíncula asegura que verá opciones distintas a Sporting Cristal si regresa a Perú: “Si no me quieren…”

Luis Advíncula no descarta su retorno al fútbol peruano, pero advierte que no cierra puertas a ningún club si Sporting Cristal no lo considera en sus planes.

Luis Advíncula lleva más de 150 partidos oficiales con Boca Juniors desde su llegada en 2021. Foto: composiciónLR/YouTube/Andina
Luis Advíncula lleva más de 150 partidos oficiales con Boca Juniors desde su llegada en 2021. Foto: composiciónLR/YouTube/Andina

A pesar de tener contrato vigente con Boca Juniors, Luis Advíncula dejó abierta la posibilidad de volver al fútbol peruano en 2026. El lateral derecho, que atraviesa un periodo con poca continuidad en el club argentino, fue consultado por su futuro en el programa 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán, y sorprendió con sus declaraciones sobre un eventual regreso al país.

Aunque reafirmó su cariño por Sporting Cristal, equipo en el que se formó, el jugador no descartó otras alternativas, incluyendo a Alianza Lima. La falta de minutos en el cuadro xeneize y la cercanía del cierre de su contrato alimentan las especulaciones sobre su retorno al fútbol local.

PUEDES VER: 'Flaco' Granda revela el principal motivo que impide el fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima: "Ahí la cosa puede cambiar"

lr.pe

¿Qué dijo Luis Advíncula sobre un posible regreso a Sporting Cristal?

Durante su participación en el programa 'Enfocados', Advíncula reflexionó sobre su etapa en Argentina y su futuro profesional. El lateral del cuadro xeneixe reconoció que su primera opción en Perú sería volver al club donde debutó: Sporting Cristal. No obstante, fue claro al decir que no depende solo de su deseo.

“Yo mañana puedo decir ‘quiero ir a Cristal’. Y llega el momento en que Cristal me dice ‘¿sabes qué? No’, por más que yo quiera ellos me dicen que no. Ahí tendría que ver otras opciones”, expresó el defensor de 34 años.

Farfán también recordó que Pedro Aquino, quien tenía intención de fichar por Sporting Cristal, terminó firmando por Alianza Lima, lo cual demuestra que el mercado puede dar giros inesperados.

Es importante recordar que, durante sus cuatro temporadas por Sporting Cristal, Advíncula logró dos títulos nacionales, en 2012 y 2014.

¿Luis Advíncula firmará por Alianza Lima en 2026?

Durante el mismo programa, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola presionaron a Luis Advíncula para saber si vería con buenos ojos fichar por Alianza Lima, equipo que busca reforzar su defensa para la próxima temporada tras un 2025 sin títulos.

Al respecto, el lateral mencionó que de niño soñaba con jugar en el club victoriano: “Yo siempre lo he dicho. Cuando era chico, me hubiera encantado jugar en Alianza. Ahora estoy de adulto, estoy hecho. Yo jamás le voy a cerrar las puertas a nadie. Pero soy un tipo que va paso a paso”.

La 'Foquita' incluso comentó que el popular 'Bolt' “es del color”, en referencia a su cercanía con el sentimiento popular del cuadro íntimo.

Advíncula no negó el interés, pero se mostró cauteloso: “A mí me encantaría volver donde yo salí, pero tampoco sé porque no han hablado conmigo. Entonces yo igual las puertas no lo voy a cerrar jamás a nadie porque uno nunca sabe lo que puede pasar en un futuro”.

¿Cuánto pide Boca Juniors por Luis Advíncula?

El periodista argentino Luis Fregossi informó que Boca Juniors ya estableció el precio de salida del lateral peruano en caso algún club quiera ficharlo en 2026. La cifra ronda los 1.5 millones de dólares, un monto considerable para el mercado local.

“Boca le avisó a Alianza Lima que la salida de Luis Advíncula se puede cerrar en 1.5 millones de dólares. En los próximos días seguirán negociando. Los días del peruano en Boca están contados”, publicó Fregossi en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

A pesar de esta cifra, Jefferson Farfán enfatizó que Alianza Lima tiene actualmente un mayor poderío económico que Sporting Cristal, algo que podría inclinar la balanza a favor del club íntimo.

Sin embargo, Advíncula fue enfático al señalar que el dinero no será su único criterio de decisión: “Uno en la vida también tiene que tener otras prioridades, no solamente la plata. Obviamente que la plata es muy importante, pero ¿qué quieres que diga? No voy a decir que voy a Alianza, a Cristal o la ‘U’ hoy por hoy, porque tengo un año más de contrato en Boca. Lo que pase en un futuro no sé”.

