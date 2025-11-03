Revelan que Melgar tiene en la mira al 'Tunche' Rivera, tricampeón con Universitario, para 2026: "Es del agrado de Juan Reynoso"

Falta poco que que finalice la Liga 1 2025 y algunos equipos ya han comenzado a planificar lo que será la siguiente temporada. Uno de estos clubes es Melgar de Arequipa, que viene de empatar con Alianza Lima en la última jornada del Torneo Clausura. Según se conoció, el Dominó ha comenzado a mostrar interés por un jugador que acaba de salir tricampeón con Universitario: José 'Tunche' Rivera.

De acuerdo al periodista Enrique Vega, de A Presión, el delantero peruano, quien en los últimos años ha venido siendo suplente en la 'U', es del gusto de Juan Reynoso. Incluso, el comunicador contó que el cuadro rojinegro ha contactado al entorno del futbolista para conocer su presente.

'Tunche' Rivera en la mira de Melgar para el 2026

"José ‘El Tunche’ Rivera interesa y gusta en Melgar. El equipo arequipeño consultó con el entorno del delantero para conocer detalles sobre su situación actual. El atacante de la 'U' es del agrado total de Juan Reynoso", informó Vega en su cuenta oficial de X.

No obstante, precisó que hasta el momento no ha habido un contacto directo entre ambos clubes ni una propuesta para concretar el fichaje. "Por ahora no existe una comunicación directa de club a club. Por lo tanto, tampoco hay una propuesta formal", agregó.

Cabe precisar que Rivera aún tiene vínculo con la 'U', donde llegó en el 2023, hasta finales del próximo año y siempre se ha mostrado feliz en el club crema. No obstante, pensando en poder ser titular podría optar por hacer un cambio en su carrera.

Estadísticas de 'Tunche' Rivera en el 2025

El atacante de 28 años ha jugado 35 encuentros en la presente temporada: 15 por el Torneo Apertura, 13 por el Clausura y 7 por la Copa Libertadores. En la mayoría de partidos ha ingresado como recambio. De este total, registra 11 tantos.