HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Unión Comercio vs UCV EN VIVO en el repechaje de la Liga 2
Unión Comercio vs UCV EN VIVO en el repechaje de la Liga 2     Unión Comercio vs UCV EN VIVO en el repechaje de la Liga 2     Unión Comercio vs UCV EN VIVO en el repechaje de la Liga 2     
Deportes

Revelan que Christian Cueva estaría cerca de Sport Boys para 2026, pero evalúa un firme factor: "No es lo económico"

El exjugador Paulo Albarracín contó la conversación que tuvo hace unos días con Christian Cueva, quien milita en Emelec de Ecuador, sobre su llegada a Sport Boys.

Cienciano fue el último equipo peruano de Christian Cueva. Foto: composición LR/Club Sport Emelec
Cienciano fue el último equipo peruano de Christian Cueva. Foto: composición LR/Club Sport Emelec

Christian Cueva podría regresar nuevamente al fútbol peruano. Actualmente, el volante nacional forma parte de Emelec y aunque aún tiene contrato con el Bombillo, en las últimas semanas los jugadores no han recibido sus pagos respectivos, situación podría determinar finalmente una posible salida de 'Aladino' antes de que finalice su contrato. En los últimos días, se le vinculó al peruano con Sport Boys, algo que no estaría lejos de la realidad.

En la última edición del programa streaming ‘Fútbol Champán’, Paulo Albaracín contó que conversó con Christian Cueva y que se encuentra "cerca" de poder fichar por la misilera. Incluso, bromeó sobre lo que podría ser su regreso al balompié nacional.

PUEDES VER: Alianza Lima definió a su primer refuerzo del 2026: íntimos irán por D'Alessandro Montenegro tras final de la Liga 1 2025

lr.pe

Christian Cueva estaría cerca de Sport Boys para el 2026

"El ‘Cholo’ Cueva está cerca de Boys. Ayer (el jueves 30 de octube) estuve hablando con él y está cerca. ¿Se le sale la cadena? Ya le he dicho que no le queremos reventar la cabeza (risas)", dijo en primer instancia, confirmando que las conversaciones están avanzadas.

El exfutbolista de Alianza Lima precisó que lo económico no sería un obstáculo para que se concrete su fichaje, sino más bien el proyecto que tendrá el club rosado.

"No, pero hablando en serio. Hablé con el ‘Cholo’ y está cerca de Sport Boys. Pensé que era mentira, pero sí. Pensé que estaba lejos, pero está cerca. Y no es tema económico. Él quiere quedarse en Lima, ver un proyecto, está viendo a Boys con qué jugadores puede contar", añadió.

PUEDES VER: DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: 'Se ha ofrecido voluntariamente'

lr.pe

¿Hasta cuándo tiene contrato Christian Cueva con Emelec?

'Aladino' se vinculó con el cuadro eléctrico hasta junio del 2026. Como se recuerda, Cueva llegó a Emelec tras su accidentada salida de Cienciano a mediados del presente año.

Notas relacionadas
Tabla de posiciones de la Liga 1: acumulado, programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1: acumulado, programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Universitario dominó a Sporting Cristal consiguió su pase a la final de la Liga Femenina 2025

Universitario dominó a Sporting Cristal consiguió su pase a la final de la Liga Femenina 2025

LEER MÁS
Pedro García lapida a Alianza Lima tras agónico empate contra Melgar por Torneo Clausura: "Fue caótico y desorganizado"

Pedro García lapida a Alianza Lima tras agónico empate contra Melgar por Torneo Clausura: "Fue caótico y desorganizado"

LEER MÁS
¿En qué canal ver Unión Comercio vs César Vallejo por el repechaje en los playoffs de la Liga 2?

¿En qué canal ver Unión Comercio vs César Vallejo por el repechaje en los playoffs de la Liga 2?

LEER MÁS
[Vía América tvGO] Semifinal Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci HOY por la Liga Femenina 2025

[Vía América tvGO] Semifinal Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci HOY por la Liga Femenina 2025

LEER MÁS
¿A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY por la semifinal de la Liga Femenina 2025?

¿A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY por la semifinal de la Liga Femenina 2025?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 2 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 2 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

LEER MÁS
Unión Comercio vs César Vallejo EN VIVO: Guerrero anota el 1-0 del partido por el repechaje a los playoffs de la Liga 2

Unión Comercio vs César Vallejo EN VIVO: Guerrero anota el 1-0 del partido por el repechaje a los playoffs de la Liga 2

LEER MÁS
¡Cajamarca tendrá otro equipo en Liga 1! FC Cajamarca venció 2-0 a CD Moquegua y logró el ascenso a primera división

¡Cajamarca tendrá otro equipo en Liga 1! FC Cajamarca venció 2-0 a CD Moquegua y logró el ascenso a primera división

LEER MÁS
Universitario dominó a Sporting Cristal y consiguió su pase a la final de la Liga Femenina 2025

Universitario dominó a Sporting Cristal y consiguió su pase a la final de la Liga Femenina 2025

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1: acumulado, programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1: acumulado, programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima definió a su primer refuerzo del 2026: íntimos irán por D'Alessandro Montenegro tras final de la Liga 1 2025

Alianza Lima definió a su primer refuerzo del 2026: íntimos irán por D'Alessandro Montenegro tras final de la Liga 1 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Deportes

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Entradas Flamengo - Palmeiras para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY vía L1 MAX: ¿a qué hora juegan blanquiazules y rojinegros en Matute?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025