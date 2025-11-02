Christian Cueva podría regresar nuevamente al fútbol peruano. Actualmente, el volante nacional forma parte de Emelec y aunque aún tiene contrato con el Bombillo, en las últimas semanas los jugadores no han recibido sus pagos respectivos, situación podría determinar finalmente una posible salida de 'Aladino' antes de que finalice su contrato. En los últimos días, se le vinculó al peruano con Sport Boys, algo que no estaría lejos de la realidad.

En la última edición del programa streaming ‘Fútbol Champán’, Paulo Albaracín contó que conversó con Christian Cueva y que se encuentra "cerca" de poder fichar por la misilera. Incluso, bromeó sobre lo que podría ser su regreso al balompié nacional.

Christian Cueva estaría cerca de Sport Boys para el 2026

"El ‘Cholo’ Cueva está cerca de Boys. Ayer (el jueves 30 de octube) estuve hablando con él y está cerca. ¿Se le sale la cadena? Ya le he dicho que no le queremos reventar la cabeza (risas)", dijo en primer instancia, confirmando que las conversaciones están avanzadas.

El exfutbolista de Alianza Lima precisó que lo económico no sería un obstáculo para que se concrete su fichaje, sino más bien el proyecto que tendrá el club rosado.

"No, pero hablando en serio. Hablé con el ‘Cholo’ y está cerca de Sport Boys. Pensé que era mentira, pero sí. Pensé que estaba lejos, pero está cerca. Y no es tema económico. Él quiere quedarse en Lima, ver un proyecto, está viendo a Boys con qué jugadores puede contar", añadió.

¿Hasta cuándo tiene contrato Christian Cueva con Emelec?

'Aladino' se vinculó con el cuadro eléctrico hasta junio del 2026. Como se recuerda, Cueva llegó a Emelec tras su accidentada salida de Cienciano a mediados del presente año.