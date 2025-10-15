HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Continuará el paro el 16 de octubre?
¿Continuará el paro el 16 de octubre?     ¿Continuará el paro el 16 de octubre?     ¿Continuará el paro el 16 de octubre?     
Deportes

Se reveló que Christian Cueva estaría cerca de irse de Emelec de Ecuador por dos fuertes razones: "Evalúa volver a Perú"

De acuerdo al periodista César Merlo, 'Aladino' analiza seriamente dejar el Bombillo siendo una de las razones la deuda que tienen con él.

Christian Cueva llegó a Emelec en junio del 2025. Foto: Emelec
Christian Cueva llegó a Emelec en junio del 2025. Foto: Emelec

La relación entre Christian Cueva y Emelec de Ecuador estaría cerca de terminar. El volante nacional se convirtió en uno de los flamantes refuerzos del Bombillo en junio de este año tras una accidentada salida de Cienciano y su estadía el el cuadro electrico podría terminar pronto, pese a que aún tiene vínculo hasta mitad del 2026. Su destino podría estar en el fútbol peruano.

Según informó el reconocido periodista argentino César Merlo, 'Aladino' se encuentra analizando su salida de Emelec, la cual se daría en enero, debido a que la institución azul mantiene una deuda con él. Otra de las razones responde a un tema personal.

PUEDES VER: Rainer Torres explotó contra Universitario por cobrarle como socio pese a deuda que le tiene el club: 'Váyanse al car***, malagradecidos'

lr.pe

Christian Cueva podría salir de Emelec a pesar de tener contrato

"El futbolista peruano Christian Cueva analiza seriamente su salida de Emelec para el mes de enero, pese a tener contrato vigente con el club hasta mediados de 2026. La información fue revelada por el periodista César Luis Merlo para Studiofútbol, quien aseguró que el jugador tiene muchas chances de marcharse del conjunto ‘eléctrico’", se lee en una nota publicada por la plataforma 'Studiofútbol'.

Luego, el medio detalló las razones que llevarían al exjugador de Alianza Lima a dar un paso al costado: "El motivo principal estaría relacionado con deudas pendientes que el club mantiene con el mediocampista, además de temas personales que lo llevarían a considerar un regreso a su país".

PUEDES VER: Asistente de Nürnberg se rinde ante Fabio Gruber, futuro jugador de Perú, y resalta sus dotes: 'Es muy inteligente, hoy es nuestro capitán'

lr.pe

Estadísticas de Christian Cueva con Emelec

El mediocampista de 33 años ha disputado un total de 12 partidos con el elenco Azul: 11 por la LigaPro y uno por la Copa Ecuador. De estos encuentros, registra 2 goles (en la Serie A) y ninguna asistencia.

Notas relacionadas
Diego Penny asegura que club de Lima podría repatriar a Christian Cueva para la Liga 1 2026: "Le ha tocado la puerta"

Diego Penny asegura que club de Lima podría repatriar a Christian Cueva para la Liga 1 2026: "Le ha tocado la puerta"

LEER MÁS
Magaly Medina aconseja a Christian Cueva dejar a Pamela Franco y priorizar a sus hijos: "Esa relación está salada"

Magaly Medina aconseja a Christian Cueva dejar a Pamela Franco y priorizar a sus hijos: "Esa relación está salada"

LEER MÁS
Hermano de Christian Cueva y su conmovedor mensaje previo a su regreso con Emelec tras su superar lesión: “Invente, 'Cuevita'”

Hermano de Christian Cueva y su conmovedor mensaje previo a su regreso con Emelec tras su superar lesión: “Invente, 'Cuevita'”

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rainer Torres explotó contra Universitario por cobrarle como socio pese a deuda que le tiene el club: "Váyanse al car***, malagradecidos"

Rainer Torres explotó contra Universitario por cobrarle como socio pese a deuda que le tiene el club: "Váyanse al car***, malagradecidos"

LEER MÁS
Diego Penny asegura que club de Lima podría repatriar a Christian Cueva para la Liga 1 2026: "Le ha tocado la puerta"

Diego Penny asegura que club de Lima podría repatriar a Christian Cueva para la Liga 1 2026: "Le ha tocado la puerta"

LEER MÁS
Indican plan de Alianza Lima para fichar a 2 delanteros y mantener a Hernán Barcos y Paolo Guerrero en el 2026

Indican plan de Alianza Lima para fichar a 2 delanteros y mantener a Hernán Barcos y Paolo Guerrero en el 2026

LEER MÁS
Giancarlo Granda dice que ya no apoyará marcha del 15 de octubre y usuario le responde: "¿Ya acabó la delincuencia?"

Giancarlo Granda dice que ya no apoyará marcha del 15 de octubre y usuario le responde: "¿Ya acabó la delincuencia?"

LEER MÁS
Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: "Bueno, conversemos"

Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: "Bueno, conversemos"

LEER MÁS
¿Qué fue de los jugadores de la ‘U’ que ganaron la Copa Libertadores Sub-20 en 2011?

¿Qué fue de los jugadores de la ‘U’ que ganaron la Copa Libertadores Sub-20 en 2011?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

Retiro AFP 2025: si tu DNI termina en 1, 2 y 3 podrás hacer la solicitud a partir de estas fechas para acceder hasta 4 UIT de tu fondo

José Jerí presenta proyecto de ley como congresista siendo presidente: ¿es esto posible?

Deportes

Barcelona vs Roma EN VIVO UEFA Champions League femenina 2025: minuto a minuto del partido

Asistente de Nürnberg se rinde ante Fabio Gruber, futuro jugador de Perú, y resalta sus dotes: "Es muy inteligente, hoy es nuestro capitán"

Representante de César Inga deja sutil respuesta sobre posible fichaje por Napoli de Italia: "No es una locura"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

José Jerí presenta proyecto de ley como congresista siendo presidente: ¿es esto posible?

JNE declara fundada la vacancia de Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025