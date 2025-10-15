Se reveló que Christian Cueva estaría cerca de irse de Emelec de Ecuador por dos fuertes razones: "Evalúa volver a Perú"
De acuerdo al periodista César Merlo, 'Aladino' analiza seriamente dejar el Bombillo siendo una de las razones la deuda que tienen con él.
La relación entre Christian Cueva y Emelec de Ecuador estaría cerca de terminar. El volante nacional se convirtió en uno de los flamantes refuerzos del Bombillo en junio de este año tras una accidentada salida de Cienciano y su estadía el el cuadro electrico podría terminar pronto, pese a que aún tiene vínculo hasta mitad del 2026. Su destino podría estar en el fútbol peruano.
Según informó el reconocido periodista argentino César Merlo, 'Aladino' se encuentra analizando su salida de Emelec, la cual se daría en enero, debido a que la institución azul mantiene una deuda con él. Otra de las razones responde a un tema personal.
Christian Cueva podría salir de Emelec a pesar de tener contrato
"El futbolista peruano Christian Cueva analiza seriamente su salida de Emelec para el mes de enero, pese a tener contrato vigente con el club hasta mediados de 2026. La información fue revelada por el periodista César Luis Merlo para Studiofútbol, quien aseguró que el jugador tiene muchas chances de marcharse del conjunto ‘eléctrico’", se lee en una nota publicada por la plataforma 'Studiofútbol'.
Luego, el medio detalló las razones que llevarían al exjugador de Alianza Lima a dar un paso al costado: "El motivo principal estaría relacionado con deudas pendientes que el club mantiene con el mediocampista, además de temas personales que lo llevarían a considerar un regreso a su país".
Estadísticas de Christian Cueva con Emelec
El mediocampista de 33 años ha disputado un total de 12 partidos con el elenco Azul: 11 por la LigaPro y uno por la Copa Ecuador. De estos encuentros, registra 2 goles (en la Serie A) y ninguna asistencia.