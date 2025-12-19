Tras una buena campaña en Sport Boys, el lateral derecho podría llegar a Universitario. Foto: composición LR/Selección de Palestina

Tras una buena campaña en Sport Boys, el lateral derecho podría llegar a Universitario. Foto: composición LR/Selección de Palestina

Universitario de Deportes continúa preparando su plantilla de cara a la próxima temporada de la Liga 1 y con el objetivo de realizar una buena campaña en la Copa Libertadores. Tras la salida de varios jugadores del esquema, muchos hinchas se preguntan quiénes serán los próximos en vestir la camiseta crema.

En este contexto, según información del periodista Tavo Serpa, Emiliano Saba, jugador de la selección palestina que tuvo una destacada temporada en Sport Boys, estaría en la mira de la ‘U’ para cubrir la banda derecha. El futbolista, que pertenece a Melgar, puede desempeñarse tanto como lateral como carrilero por esa banda.

Emiliano Saba estaría cerca de llegar a Universitario

Según la información del periodista, existen conversaciones muy avanzadas entre el entorno del jugador y los cremas.

"Emilio Saba es otro futbolista que está cerca de llegar a Universitario. Existen conversaciones avanzadas entre las partes. El lateral tuvo una buena temporada en Sport Boys y además representa a la selección Palestina", se lee su post vía X.

Saba podría llegar para reforzar la banda derecha de Universitario

Cabe resaltar, que de momento no hay nada confirmado por parte de la 'U'.

¿Qué jugadores ficharía Universitario para el 2026?

Según el periodista Gustavo Peralta, cualquier fichaje que realice el tricampeón peruano deberá contar con la aprobación previa del comando técnico y de la dirección deportiva, liderada por Álvaro Barco. Por ello, no se puede asegurar que los nombres que se han mencionado en las últimas semanas sean finalmente los seleccionados.

Entre los jugadores vinculados al conjunto crema figuran los uruguayos Agustín Álvarez, Gonzalo Mastriani, Agustín Rodríguez, José Neris y Gonzalo Napoli, así como el argentino Alan Cantero, quien jugó en Alianza Lima durante 2025. Hasta el momento, Universitario solo ha consultado las condiciones de Álvarez, según Peralta.