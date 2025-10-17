Aunque la Liga 1 2025 todavía no ha terminado, muchos hinchas ya empezaron a especular con los fichajes que los principales clubes del torneo realizarían de cara a la próxima temporada. Uno de los rumores que más eco ha tenido estos días es el que involucra al mediocampista Christian Cueva con el Sport Boys del Callao.

Actualmente, 'Aladino' es jugador de Emelec de Ecuador, pero su situación en dicho equipo es bastante inestable. Desde hace algún tiempo, se comenta que el futbolista tendría planificado dejar el cuadro eléctrico debido a los problemas económicos de la institución y uno de sus posibles destinos sería la Misilera. Al respecto, el recién nombrado administrador provisional Martín Noriega reveló su postura.

¿Christian Cueva puede volver al Perú y jugar por Sport Boys?

"Todo aquel cuyos objetivos, propósitos e intereses sean los del Sport Boys, bienvenido sea. Eso es lo que tengo fundamentalmente que revisar", declaró Noriega este viernes 17 de octubre, tras la conferencia de prensa en la que fue presentado oficialmente en el cargo.

El directivo no afirmó ni negó los rumores que circulan por el volante, pero aclaró que cualquier contratación se analizará recién una vez que finalice la temporada. "¿A qué peruano no le gusta el juego de Christian Cueva? Por supuesto que sí, pero eso va a obedecer a las características de los jugadores que tengamos que sumar al club. Eso será una evaluación al terminar el campeonato", agregó.

Club de Lima estaría interesado en Christian Cueva

Sport Boys no sería la única opción que podría presentársele a Cueva. De acuerdo con el exportero Diego Penny, un cuadro de la capital ya habría iniciado contactos con el jugador pensando en el 2026. Por su parte, Diego Rebagliati fue menos enigmático y sugirió que el club en cuestión sería nada menos que Universitario de Deportes.

"¿De qué equipo salió Cueva? ¿Quién era el gerente del equipo de donde salió Cueva? ¿Quién es el último técnico que lo hizo jugar a Cueva en la selección? Bueno, por ahí empiecen a atar pistas sobre dónde podría terminar encontrando un espacio Cueva", sostuvo el comentarista en su programa de YouTube 'DyT' para aludir a la relación que 'Aladino' tuvo alguna vez con Álvaro Barco y Jorge Fossati, actuales gerente deportivo y DT de la 'U', respectivamente.