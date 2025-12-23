HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
Deportes

Hermana de Lionel Messi sufrió un accidente en Miami a pocos días de su boda: esto se sabe del estado de salud

Debido al accidente automovilístico, la hermana de Lionel Messi ha postergado su boda con Julián Arellano, programada para enero de 2026 en Rosario, Argentina.

La hermana menor de Leo Messi sufrió un accidente automovilístico en Miami, Estados Unidos.
La hermana menor de Leo Messi sufrió un accidente automovilístico en Miami, Estados Unidos. | Foto: composición LR/La Nación

María Sol Messi sufrió un accidente mientras conducía por las calles de la ciudad de Miami, EE. UU. Como consecuencia, la hermana menor del astro argentino Lionel Messi se fracturó dos vértebras, una en el talón, además de una lesión en la muñeca y quemaduras en una de sus manos. Esta noticia generó mucha preocupación no solo por la familia Messi, sino por los fanáticos del actual jugador del Inter Miami, quienes se manifestaron en las redes sociales para apoyarlo en este momento complicado.

Debido a este incidente, la familia se mantuvo en alerta por el estado de salud de María Sol, quien sufrió un impacto muy fuerte que puso en riesgo su vida. Sin embargo, según reportes médicos, la hermana menor del futbolista argentino se encuentra fuera de peligro y deberá atravesar un proceso de rehabilitación largo.

María Sol Messi tenía previsto casarse con Julián ‘Tuli’ Arellano, actual entrenador de la categoría Sub-19 del Inter Miami el 3 de enero de 2026. Foto: @tuli_arellano9<br><br>

María Sol Messi tenía previsto casarse con Julián ‘Tuli’ Arellano, actual entrenador de la categoría Sub-19 del Inter Miami el 3 de enero de 2026. Foto: @tuli_arellano9

PUEDES VER: Lionel Messi: ¿cuántos hijos tiene y quién de ellos heredó su talento para el fútbol?

lr.pe

La preocupación por el estado de salud de María Sol Messi

Tras el grave accidente automovilístico, María Sol Messi decidió regresar a Argentina para continuar con su proceso de rehabilitación. Su madre, Celia Cuccittini, declaró al programa televisivo ‘Los Ángeles de la Mañana’ que su hija “está bien” y que “ya está en Argentina”.

Los detalles del accidente no han sido confirmados con certeza; sin embargo, según información del programa estadounidense ‘LAM’, la diseñadora sufrió una descompensación mientras conducía su vehículo, lo que provocó que perdiera el control y chocara contra una pared. La rápida atención médica fue clave para tratar sus lesiones y mantenerla fuera de peligro.

PUEDES VER: Gira de Lionel Messi en la India casi termina en tragedia: hinchas enfurecieron tras no verlo jugar y destrozaron estadio

lr.pe

La postergación de su boda para enfocarse en su rehabilitación

A raíz del accidente, la hermana menor de Lionel Messi, conocida como ‘Leo’, debió postergar su matrimonio, programado para el sábado 3 de enero de 2026 en la ciudad de Rosario, Argentina. Su boda con Julián Arellano, entrenador de las divisiones juveniles del Inter Miami, iba a representar un momento especial para la familia del astro argentino.

Por el momento, ni Lionel Messi ni la emprendedora se han pronunciado al respecto. Cabe señalar que la joven diseñadora es conocida por mantener un perfil bajo y alejado de los reflectores, por lo que su decisión de no hacer declaraciones resulta coherente con la discreción que ha caracterizado su vida personal.

