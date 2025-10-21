Emelec sigue sufriendo las consecuencias de la grave crisis económica. A pocas horas de enfrentarse a Guayaquil City por el pase a las semifinales de la Copa Ecuador 2025, el equipo del peruano Christian Cueva perdió a 3 integrantes de su plantel.

En las últimas 24 horas, la prensa norteña reportó que los futbolistas Sebastián Tarira, Marco Cuero y Elkin Muñoz se marcharon del Bombillo debido a la falta de pagos.

Jugadores se van de Emelec por falta de pago

En el caso de Tarira, quien es considerado una promesa de Emelec, se pudo conocer que dio por terminado su contrato debido a que le debían 6 meses de sueldo. Por su parte, de acuerdo al periodista Ronald Pin, Cuero y Muñoz lograron resolver su vínculo laboral.

Esta no es la primera vez que el plantel 'eléctrico' padece ante los problemas financieros. Hace algunas semanas, los futbolistas hicieron un reclamo público por la falta de pagos.

¿Christian Cueva dejará el Emelec?

Según reveló el portal Studiofútbol, Christian Cueva estaría evaluando seriamente dejar Emelec de Ecuador. El talentoso volante peruano no estaría contento con la situación financiera y no descartaría volver a la Liga 1.

"El futbolista peruano Christian Cueva analiza seriamente su salida de Emelec para el mes de enero, pese a tener contrato vigente con el club hasta mediados de 2026. La información fue revelada por el periodista César Luis Merlo para Studiofútbol, quien aseguró que el jugador tiene muchas chances de marcharse del conjunto ‘eléctrico", indicaron.

"El motivo principal estaría relacionado con deudas pendientes que el club mantiene con el mediocampista, además de temas personales que lo llevarían a considerar un regreso a su país", agregaron.

¿Cuándo juega Emelec vs Guayaquil City?

El partido entre Emelec vs Guayaquil City, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Ecuador, se jugará este miércoles 22 de octubre a partir de las 6.00 p. m. (hora ecuatoriana y peruana).